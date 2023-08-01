Просветительский проект «Экодом» поможет уральцам развеять экологические мифы

Важно оценивать весь жизненный цикл товаров: от создания до использования и утилизации. Также необходимо учитывать сколько ресурсов требуется для их производства. Затраты полезных ресурсов на производство одного бумажного пакета в сотни раз больше, чем на пластиковый. Для создания бумажного аналога необходимы такие ресурсы, как вода, электроэнергия, кислород, целлюлоза, вырабатываемая из древесины. При этом бумажные пакеты зачастую непригодны для повторного применения, а вот пластиковый можно использовать десятки раз.