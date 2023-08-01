Просветительский проект «Экодом» поможет уральцам развеять экологические мифы

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
Самая молодая площадка просветительского проекта «Экодом» является единственной в России, работающей в сельской местности. О том, с какими мифами расстаются уральцы после посещения экодомов, редакция TagilCity.ru узнала у руководителя экодома в селе Никольском Екатерины Штейнберг.
Нужно помнить, что бутылка, пластиковая или стеклянная, не окажется в лесу или океане, пока вы ее туда не бросите. Горы мусора не образуются сами по себе — это творение людей. Решение проблемы — повышение культуры обращения с отходами и развитие переработки вторсырья, — отметила Екатерина Штейнберг.
Наибольшее количество мифов, которым верят многие люди, связано с одним из самых распространенных вторичных ресурсов — пластиком. Его доля за последние годы в составе отходов приблизилась к 10%, заявила руководитель экодома. Давайте разберемся, так ли это на самом деле.
Важно оценивать весь жизненный цикл товаров: от создания до использования и утилизации. Также необходимо учитывать сколько ресурсов требуется для их производства. Затраты полезных ресурсов на производство одного бумажного пакета в сотни раз больше, чем на пластиковый. Для создания бумажного аналога необходимы такие ресурсы, как вода, электроэнергия, кислород, целлюлоза, вырабатываемая из древесины. При этом бумажные пакеты зачастую непригодны для повторного применения, а вот пластиковый можно использовать десятки раз.
Однако самый экологичный вариант — авоськи или шопперы. Они многоразовые и при необходимости их можно зашить или постирать.
Покупатели часто встречают на полках в магазинах пластмассовые изделия с маркировками «эко», «organiс». Эта упаковка обычно спокойных зеленых цветов с природными принтами. Люди смело ее берут, не вникая в состав и маркировку, априори считая его экологичным, — поделилась Екатерина еще одним мифом с которым пришлось столкнуться.
Чаще всего — это всего лишь распространенный маркетинговый ход для увеличения продаж. У этого метода даже есть свое название «гринвошинг» — фальшивое экологическое позиционирование продукта или компании.
Но в России есть бренды, которые используют «эко» маркировки не для галочки. Например, существует маркировка «листок жизни» — единственная экомаркировка, признанная на международном уровне благодаря научному подходу к оценке продуктов, проектов и услуг на базе комплексного анализа жизненного цикла.
Изделия из пластика, если их просто выбросить, могут нанести вред природе. Они долго разлагаются, а во время этого процесса образуется микропластик, который легко переносится и вреден для живых организмов, в том числе, и для человека.
Миф состоит в том, что вред наносит не пластик сам по себе, а способ его утилизации. Посетители экодома с восхищением узнают, что он является удивительным вторичным ресурсом — его можно перерабатывать неоднократно. Мы показываем, как он может превращаться в разные полезные предметы. У нас в экодоме есть мастерская ресайклинга, где можно из пластмассы сделать сувенир. В видеотеке есть несколько фильмов, которые рассказывают, как это делают в промышленных масштабах. Важно правильно разбираться в маркировках и типах пластика, — пояснила Екатерина Штейнберг.
Запрет на пластик не станет панацеей в борьбе с загрязнением окружающей среды, потому что люди продолжат использовать стекло, бумагу или металлы, но уже в большем объеме. Иными словами, отходы не исчезнут.
Единственное решение — это использовать многоразовые предметы, либо, при отсутствии альтернативы, отдавать предпочтение перерабатываемым материалам. О том, какие отходы можно направить на вторичное использование в экодомах уральского просветительского проекта может узнать любой желающий.
Никольский экодом в Свердловской области стал частью просветительского проекта, реализуемого в нескольких регионах Урала по инициативе Холдинговой компании «Экологические системы». Идея программы заключается в повышении экологической грамотности уральцев и продвижении идей разумного обращения с отходами.
Для этих целей в экодоме на постоянной основе проводят уроки по самостоятельному разделению отходов, бережному отношению к вещам и природе. Первые мастер-классы по переработке вторичных материалов прошли в «Никольском» уже в день открытия: гости измельчили пластиковые крышечки и создали из них памятные брелоки с символикой проекта.
К завершающей стадии подходит подготовка к открытию экодомов и в Нижнем Тагиле. Здесь будут представлены все полезные фракции твердых коммунальных отходов, которые могут получить «вторую жизнь».
Одной из фишек свердловских экодомов станет эко-герой Гриня. Для его разработки были привлечены местные художники, перед которыми стояла задача сформировать совершенно фантастический образ, не похожий ни на что. Эко-домовой наделен рядом личностных качеств — бережливостью и уверенностью в том, что старые ненужные вещи необходимо перерабатывать. Внешний вид персонажа соответствует характеристикам — у Грини выразительные глаза-пуговицы.
Мы участвуем в этом проекте, не только потому, что это часть нашей хозяйственной деятельности. Мы, как и все, являемся потребителями, также производим коммунальные отходы и понимаем, что с ними нужно правильно обращаться. Отходы либо окажутся на полигонах, либо получат вторую жизнь. Начинать нужно с себя. Проект экодом позволяет этот путь пройти вместе, с заботой относиться к месту, где мы живем, — сказал генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.
Во все экодома можно будет сдать очищенные от загрязнений полиэтиленовые пакеты, пластик разных цветов, макулатуру, картон, металлические и алюминиевые банки.
Важная задача проекта — научить жителей Свердловской области правилам раздельного сбора вторичного сырья, а затем организовать его прием.
Напомним, в конце мая — начале июля в Нижнем Тагиле проходил конкурс «АпсСтайл». А креативные идеи школьников-победителей лягут в основу коллекции экологического мерча, который выпустит просветительский проект «Экодом».