Пять девочек в лагере Анапы подверглись сексуальному насилию

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
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Updated Сегодня, 10:06
Мужчина совершил деяние, когда находился с девочками в комнате отдыха. Про пострадавших детей известно, что одна из них приехала из Московской области, а другие — из ДНР, пишут «Новые известия».
Подозреваемый вскоре был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело за домогательства и изнасилования. Как оказалось, мужчина — житель Воронежской области.
Напомним, 26 июля 2023 года в Екатеринбурге пропала восьмилетняя девочка, которую на следующий день нашли в квартире незнакомого мужчины. В отношении екатеринбуржца возбудили уголовное дело по подозрению в изнасиловании ребенка.