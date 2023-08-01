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Пять девочек в лагере Анапы подверглись сексуальному насилию

1 августа 2023, 10:03
Фото: Midjourney
Пять девочек 10-13 лет, отдыхавшие в лагере Анапы, подверглись сексуальному насилию со стороны 49-летнего мужчины. Происшествие случилось вечером 29 июля 2023 года.

Мужчина совершил деяние, когда находился с девочками в комнате отдыха. Про пострадавших детей известно, что одна из них приехала из Московской области, а другие — из ДНР, пишут «Новые известия».

Подозреваемый вскоре был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело за домогательства и изнасилования. Как оказалось, мужчина — житель Воронежской области.

Напомним, 26 июля 2023 года в Екатеринбурге пропала восьмилетняя девочка, которую на следующий день нашли в квартире незнакомого мужчины. В отношении екатеринбуржца возбудили уголовное дело по подозрению в изнасиловании ребенка.

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#Елизавета Зиборова#18+#Инцидент#Дети#Полиция#Уголовное дело#Сексуальное насилие#Изнасилование#Детский лагерь#Девочки#Задержанный#Обвинение#Криминал
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