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Штормовое предупреждение продлено в Свердловской области

1 августа 2023, 13:08
Фото: Midjourney
Осадки в виде дождей и гроз ожидаются местами в Свердловской области 2 августа 2023 года. В связи с этим в регионе продлено штормовое предупреждение.

О грядущей непогоде рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Также в ведомстве призвали свердловчан к соблюдению осторожности и внимательности в этот день.

Напомним, в первых числах августа 2023 года в Нижнем Тагиле будет сохраняться дождливая и теплая погода. Так, днем столбики термометров будут достигать +26 градусов, а ночью — +15 градусов.

Порывы северного ветра будут до 8 метров в секунду. При этом в пятницу температура днем повысится до +29 градусов.

Тепло и дождливо будет в начале августа в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Погода#Теплая погода#Дожди#Грозы#Ветер#Штормовое предупреждение#Осадки#МЧС#Прогноз погоды#Природа
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