Штормовое предупреждение продлено в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
О грядущей непогоде рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Также в ведомстве призвали свердловчан к соблюдению осторожности и внимательности в этот день.
Напомним, в первых числах августа 2023 года в Нижнем Тагиле будет сохраняться дождливая и теплая погода. Так, днем столбики термометров будут достигать +26 градусов, а ночью — +15 градусов.
Порывы северного ветра будут до 8 метров в секунду. При этом в пятницу температура днем повысится до +29 градусов.