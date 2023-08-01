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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Современная Африка: разнообразие и перспективы сотрудничества

1 августа 2023, 07:03
В интервью с RuNews24.ru Алексей Маслов, исследователь Востока, ученый, профессор и директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, рассказал о современной Африке и возможностях сотрудничества России с африканскими странами.

Современная Африка не является однородным континентом, она разделена на пять регионов: северный, южный, восточный, западный и центральный. Каждый из них имеет свои особенности и тенденции, которые не всегда совпадают. В целом, в Африке наблюдается стабильный экономический рост, составляющий около 5% ВВП. Однако побережье Сахары развивается более медленно, здесь рост составляет около 3-3,5%. Значительного скачка в увеличении ВВП мы не видим. Еще одним важным фактором является рост населения Африки, особенно южнее Сахары. Каждый год на рынок выходит около 12 миллионов молодых людей, большая часть из которых не может найти работу. Поэтому Африка с одной стороны является самым молодым континентом, а с другой стороны это вызывает определенные сложности.

Важно отметить, что страны Африки значительно продвинулись в научно-техническом развитии, пишет ИА RuNews24.ru

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