Старший лейтенант полиции из Верхней Пышмы погиб на СВО

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Коллеги запомнили Михаила как прекрасного человека с отличными деловыми качествами, умеющего добиваться всех поставленных задач и делать свою работу на отлично. Он остался в памяти как настоящий патриот своего отечестве и офицер с большой буквы, сообщили в МВД РФ «Верхнепышминский».
Прощание состоится 2 августа 2023 года в 10-00
по адресу с. Мостовское, ул. Лесная, д. 3.
Напомним, Михаил Маслаков вышел на заслуженный отдых в 2016 году. До этого мужчина трудился на поприще заместителя начальника полиции. С началом СВО он принял решение защищать родину и никогда не считал свой выбор ошибочным.
Раннее сообщалось, что в СВО также погиб житель Каменск-Уральска Эдуард Яшкин и Семен Стуков, проживавший в Красноуральске.