Старший лейтенант полиции из Верхней Пышмы погиб на СВО

Коллеги запомнили Михаила как прекрасного человека с отличными деловыми качествами, умеющего добиваться всех поставленных задач и делать свою работу на отлично. Он остался в памяти как настоящий патриот своего отечестве и офицер с большой буквы, сообщили в МВД РФ «Верхнепышминский».