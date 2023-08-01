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Старший лейтенант полиции из Верхней Пышмы погиб на СВО

1 августа 2023, 16:06
Фото: МО МВД "Верхнепышминский"
Михаил Маслаков, старший лейтенант полиции из Верхней Пышмы, погиб на СВО при выполнении боевого долга. На момент гибели бойцу было 48 лет.

Коллеги запомнили Михаила как прекрасного человека с отличными деловыми качествами, умеющего добиваться всех поставленных задач и делать свою работу на отлично. Он остался в памяти как настоящий патриот своего отечестве и офицер с большой буквы, сообщили в МВД РФ «Верхнепышминский».

Прощание состоится 2 августа 2023 года в 10-00
по адресу с. Мостовское, ул. Лесная, д. 3.

Напомним, Михаил Маслаков вышел на заслуженный отдых в 2016 году. До этого мужчина трудился на поприще заместителя начальника полиции. С началом СВО он принял решение защищать родину и никогда не считал свой выбор ошибочным.

Раннее сообщалось, что в СВО также погиб житель Каменск-Уральска Эдуард Яшкин и Семен Стуков, проживавший в Красноуральске.

#18+#СВО#Смерть#Погибшие#Происшествия#Операция на Украине#Свердловская область#Верхняя Пышма#Ирина Кирилова
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