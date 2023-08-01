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Строитель в Екатеринбурге потушил пожар через дверной глазок квартиры

1 августа 2023, 14:41
Фото: 1MI
Строитель помог устранить пожар в квартире через дверной глазок, чтобы спасти девушку и ее маленького ребенка. Инцидент произошел 1 августа 2023 года.

Девушка готовила печенье и прилегла отдохнуть. Позже в квартире началось возгорание. Мать с ребенком спрятались от пожара на балконе.

Екатеринбурженка стала звать на помощь, ее услышал один из рабочих на стройке около дома и прибежал, рассказали в группе ВКонтакте «ЖК Светлый микрорайон».

Фото: Группа ВКонтакте «ЖК Светлый микрорайон»

Мужчина стал тушить огонь шлангом через дверной глазок, а потом выбил дверь до приезда пожарных. По словам очевидцев, спасатели не могли проехать к нужному дому из-за стоящих автомобилей.

В свердловском ГУ МЧС рассказали, что возгорание устраняли 42 пожарных. Девушка и ребенок с полученными ожогами были госпитализированы в больницу.

Напомним, 24 июля 2023 года в Нижнем Тагиле из-за короткого замыкания загорелась квартира. Огонь быстро был потушен.

Квартира на Вагонке сгорела из-за короткого замыкания в Нижнем Тагиле
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