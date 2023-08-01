Строитель в Екатеринбурге потушил пожар через дверной глазок квартиры

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Девушка готовила печенье и прилегла отдохнуть. Позже в квартире началось возгорание. Мать с ребенком спрятались от пожара на балконе.
Екатеринбурженка стала звать на помощь, ее услышал один из рабочих на стройке около дома и прибежал, рассказали в группе ВКонтакте «ЖК Светлый микрорайон».
Мужчина стал тушить огонь шлангом через дверной глазок, а потом выбил дверь до приезда пожарных. По словам очевидцев, спасатели не могли проехать к нужному дому из-за стоящих автомобилей.
В свердловском ГУ МЧС рассказали, что возгорание устраняли 42 пожарных. Девушка и ребенок с полученными ожогами были госпитализированы в больницу.
Напомним, 24 июля 2023 года в Нижнем Тагиле из-за короткого замыкания загорелась квартира. Огонь быстро был потушен.