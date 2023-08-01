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Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента со сбитым сапом в Тагиле

1 августа 2023, 11:17
Фото: 1MI
В Уральской транспортной прокуратуре организовали проверку по делу пострадавшей женщины на сапборде в Нижнем Тагиле после публикации TagilCity.ru.

Во время проверки будут установлены соблюдения требований во время использования малых судов. По итогам сотрудники прокуратуры примут соответствующие меры, рассказали в пресс-службе свердловской транспортной прокуратуры.

Напомним, происшествие случилось 28 июля 2023 года на Тагильском пруду. Моторная лодка наехала на сап, где находились жена и ребенок руководителя клуба сап-серфинга.

Женщина получила серьезную травму головы. Сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ребенок при этом не пострадал.

Супруг тагильчанки рассказал, что в катере в момент происшествия находились двое нетрезвых мужчин.

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