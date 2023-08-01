Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента со сбитым сапом в Тагиле

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Во время проверки будут установлены соблюдения требований во время использования малых судов. По итогам сотрудники прокуратуры примут соответствующие меры, рассказали в пресс-службе свердловской транспортной прокуратуры.
Напомним, происшествие случилось 28 июля 2023 года на Тагильском пруду. Моторная лодка наехала на сап, где находились жена и ребенок руководителя клуба сап-серфинга.
Женщина получила серьезную травму головы. Сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ребенок при этом не пострадал.
Супруг тагильчанки рассказал, что в катере в момент происшествия находились двое нетрезвых мужчин.