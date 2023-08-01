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Published Сегодня, 16:39

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Трехлетняя девочка чуть не погибла под колесами автомобиля в Тавде

1 августа 2023, 16:39
Фото: 1MI
Водитель автомобиля в Тавде сбил трехлетнюю девочку, которая выбежала на дорогу. ДТП произошло 1 августа 2023 года.

Девочка решила перейти дорогу в неположенном месте. Водитель, заметивший ребенка, не успел затормозить, пишет «КП-Екатеринбург».

Видео: МО МВД России «Тавдинский»

В результате происшествия девочка не пострадала, за исключением ссадин. Врачи, приехавшие на место дорожной аварии, осмотрели и отпустили ее домой.

Напомним, недавно в Екатеринбурге несколько подростков на электросамокатах сбили девочку, которая шла по дороге к своей бабушке. Совершив наезд на ребенка, мальчики уехали.

Пострадавшая девочка получила ссадины и травмы. Ее мама обратилась с заявлением в полицию, после чего сотрудники органов начали проводить проверку по факту инцидента.

Подростки на электросамокатах сбили девочку в Екатеринбурге и уехали
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