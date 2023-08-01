Трехлетняя девочка чуть не погибла под колесами автомобиля в Тавде

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Девочка решила перейти дорогу в неположенном месте. Водитель, заметивший ребенка, не успел затормозить, пишет «КП-Екатеринбург».
В результате происшествия девочка не пострадала, за исключением ссадин. Врачи, приехавшие на место дорожной аварии, осмотрели и отпустили ее домой.
Напомним, недавно в Екатеринбурге несколько подростков на электросамокатах сбили девочку, которая шла по дороге к своей бабушке. Совершив наезд на ребенка, мальчики уехали.
Пострадавшая девочка получила ссадины и травмы. Ее мама обратилась с заявлением в полицию, после чего сотрудники органов начали проводить проверку по факту инцидента.