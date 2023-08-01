Учитель ОБЖ из Нижнего Тагила поднял флаг школы на вершину Эльбруса

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
К восхождению на горную вершину молодой человек готовился не один год, ежедневно тренируясь. После того, как преподаватель прошел акклиматизацию, он приступил к покорению Эльбруса, рассказали в гимназии № 86.
Восхождение на вершину от места его предыдущей ночевки заняло 3 часа 33 минуты с учетом трудных участков и нехватки воздуха, которые были преодолены. Коллеги Федора поздравили его с новым достижением.
Федор Верниковский окончил факультет спорта и безопасности жизнедеятельности в НТГСПИ в 2020 году. Спортом он занимается с детства. Так, сперва он занимался боксом, потом увлекся тхэквондо, по которому получил черный пояс.
После этого молодой человек стал кататься на горных лыжах, а после школы поступил в нижнетагильский педагогический институт.
Напомним, 16 июля 2023 года на Алтае женщину из Екатеринбурга убила молния во время восхождения на горной местности.