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Published Сегодня, 03:29

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Улицу Октябрьской революции в Нижнем Тагиле закроют до конца года

1 августа 2023, 03:29
Фото: tagilcity.ru
Со 2 августа по 30 декабря 2023 года будет закрыто движение транспортных средств по улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле.

В частности, будет закрыт участок от улицы Газетной до пересечения с улицей Ленина. Это связано с тем, что в этой местности будут проводиться работы по ремонту дороги.

Для проезда к домам и другим объектам будет организовано двухстороннее движение по дороге на улице Газетной от проспекта Мира до Октябрьской революции. Также на этом участке дороге будет запрещена стоянка транспорта.

Для организаций и предприятий будут сделаны подъезды от Дома быта «Эра» (проспект Ленина, 64) через ГСК Юбилейный и ГЭК «Строиель-1».

Напомним, на данный момент также до конца года закрыт участок улицы Октябрьской революции до улицы Газетной. Работы на нем уже проводятся. Так, днем 29 июня около здания ЦУМа работали несколько экскаваторов.

Ремонтом занимается местная компания «Уралстроймонтаж» в рамках контракта по реконструкции путепровода на улице Циолковского. Подрядчиком сроки нарушались уже не однократно. На сегодняшний день на мосту открыто движение для автомобилей. Однако трамваи на Тагилстрой до сих пор не запущены. По данным мэрии, сделать это планируется до Дня города.

Движение трамваев по путепроводу на Циолковского в Нижнем Тагиле запустят в июле
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