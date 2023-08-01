Улицу Октябрьской революции в Нижнем Тагиле закроют до конца года

Ремонтом занимается местная компания «Уралстроймонтаж» в рамках контракта по реконструкции путепровода на улице Циолковского. Подрядчиком сроки нарушались уже не однократно. На сегодняшний день на мосту открыто движение для автомобилей. Однако трамваи на Тагилстрой до сих пор не запущены. По данным мэрии, сделать это планируется до Дня города.