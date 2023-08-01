В ОАО «РЖД» заявили о росте перевозок пассажиров по сети в июле на 2,3%

Примечательно, что в июле 2023 года пассажирооборот достиг 17 млрд пасс.-км, что на 6,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года. При этом в пригородном сообщении он вырос на 1,8% и составил 3,2 млрд пасс.-км, а в дальнем следовании на 7,2% и достиг 13,8 млрд пасс.-км.