В Свердловской области планируется отремонтировать еще 7 участков трасс

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Большинство участков, которые планируется отремонтировать, находятся на севере Свердловской области, сообщили в департаменте информполитики.
Так, на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов обновят участок с 273-го по 276-й километр (обратное направление). Уже проводятся работы на участке с 12 по 30 километр трассы Верхняя Пышма — Невьянск.
Также в списке на предстоящий ремонт — трасса Серов — Североуральск — Ивдель (с 51-го по 58-й и с 63-го по 73-й километр), Верхняя Тура — Качканар (с нулевого по первый и с 12-го по 14-й километр), село Краснослободское — село Липчинское — граница Тюменской области.
Планируется отремонтировать два участка дорог в Арамильском и Сысертском округах. Их общая длина составляет почти 11 километров.