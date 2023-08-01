В Свердловской области планируется отремонтировать еще 7 участков трасс

Также в списке на предстоящий ремонт — трасса Серов — Североуральск — Ивдель (с 51-го по 58-й и с 63-го по 73-й километр), Верхняя Тура — Качканар (с нулевого по первый и с 12-го по 14-й километр), село Краснослободское — село Липчинское — граница Тюменской области.