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В Свердловской области планируется отремонтировать еще 7 участков трасс

1 августа 2023, 08:46
Фото: 1MI
Еще семь участков трасс планируется отремонтировать в Свердловской области. Общая их протяженность составляет более 50 километров. Стоимость ремонта составляет 1,5 миллиарда рублей.

Большинство участков, которые планируется отремонтировать, находятся на севере Свердловской области, сообщили в департаменте информполитики.

Так, на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов обновят участок с 273-го по 276-й километр (обратное направление). Уже проводятся работы на участке с 12 по 30 километр трассы Верхняя Пышма — Невьянск.

Также в списке на предстоящий ремонт — трасса Серов — Североуральск — Ивдель (с 51-го по 58-й и с 63-го по 73-й километр), Верхняя Тура — Качканар (с нулевого по первый и с 12-го по 14-й километр), село Краснослободское — село Липчинское — граница Тюменской области.

Планируется отремонтировать два участка дорог в Арамильском и Сысертском округах. Их общая длина составляет почти 11 километров.

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#Ирина Кирилова#Дорога#Ремонт#Трасса#Транспорт#Свердловская область
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