Всероссийский медиапроект «Строим будущее России» запланирован на 7 — 11 августа

В программу передач войдут дискуссии на самые злободневные темы, обсуждения текущей ситуации вместе с экспертами, специалистами и молодыми строителями. В рамках передач спикеры поговорят о существующих сейчас проблемах отрасли, а также о путях ее дальнейшего развития.