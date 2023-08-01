tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Изображение материала

Всероссийский медиапроект «Строим будущее России» запланирован на 7 — 11 августа

1 августа 2023, 13:55
Фото: 1MI
На сайте строителироссии.рф 7 августа планируется запуск медиапроекта «Строим будущее России». Старт такой инициативы приурочен ко Дню строителя и 10-летнему юбилею Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Вещание будет идти круглосуточно с 7 по 11 августа.

Проект организован при участии Минстроя России для привлечения внимания общественности к профессии строителя и смежным специальностям. Как сообщает properm.ru, информационным партнером мероприятия назначен медиахолдинг 1MI.

Согласно комментарию организаторов, предстоящий медиапроект должен выступить площадкой для обсуждения важных вопросов и решений, касающихся модернизации строительной отрасли. Предполагается, что данная инициатива объединит представителей государственных органов, предпринимателей, авторитетных СМИ и общественных деятелей для последующего обновления строительного комплекса России.

В программу передач войдут дискуссии на самые злободневные темы, обсуждения текущей ситуации вместе с экспертами, специалистами и молодыми строителями. В рамках передач спикеры поговорят о существующих сейчас проблемах отрасли, а также о путях ее дальнейшего развития.

Подпишитесь
Как выглядят первые лица Нижнего Тагила в мире Барби
Сегодня, 10:49
Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы и шутки про экологию
Сегодня, 06:35
РЖД внесет в свой бюджет ремонт асфальта у вокзала в Нижнем Тагиле только в 2024 году
31 июля, 06:54
Боксер из Нижнего Тагила завоевал серебро на Первенстве РФ по тайскому боксу
Сегодня, 09:16
Учитель ОБЖ из Нижнего Тагила поднял флаг школы на вершину Эльбруса
Сегодня, 12:48
Фестиваль, концерт и соревнования. Как пройдет День Старателя в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:57