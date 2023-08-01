Всероссийский медиапроект «Строим будущее России» запланирован на 7 — 11 августа

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Проект организован при участии Минстроя России для привлечения внимания общественности к профессии строителя и смежным специальностям. Как сообщает properm.ru, информационным партнером мероприятия назначен медиахолдинг 1MI.
Согласно комментарию организаторов, предстоящий медиапроект должен выступить площадкой для обсуждения важных вопросов и решений, касающихся модернизации строительной отрасли. Предполагается, что данная инициатива объединит представителей государственных органов, предпринимателей, авторитетных СМИ и общественных деятелей для последующего обновления строительного комплекса России.
В программу передач войдут дискуссии на самые злободневные темы, обсуждения текущей ситуации вместе с экспертами, специалистами и молодыми строителями. В рамках передач спикеры поговорят о существующих сейчас проблемах отрасли, а также о путях ее дальнейшего развития.