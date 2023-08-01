tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:44

Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

Изображение материала

Взрослый и ребенок утонули в водоемах Свердловской области

1 августа 2023, 15:44
Фото: 1MI
Два инцидента случились на водных объектах Свердловской области. Это привело к смерти двоих людей, в число которых попал один несовершеннолетний.

Тело мужчины 2005 года рождения было извлечено из воды 31 июля текущего года, инцидент произошел в Сосьвинском ГО Свердловской области, в акватории речки Ляли. В этот же день был зафиксирован еще один случай, приведший к летальному исходу. В реке Пышма Камышовского ГО был обнаружен утонувший несовершеннолетний гражданин 2009 года рождения, сообщили сотрудники МЧС. Сейчас на местах проводятся оперативно-следственные работы.

Напомним, что 30 июля водолазы обнаружили и подняли со дна водохранилища в Заречном тело школьника. Мальчик катался на сапборде без средств защиты. В процессе плавания доска перевернулась, и ребенок утонул.

#18+#Дети#Инцидент#Взрослые#Уткнувшись#Смерть#Происшествия#Свердловская область#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Как выглядят первые лица Нижнего Тагила в мире Барби
Сегодня, 10:49
Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы и шутки про экологию
Сегодня, 06:35
РЖД внесет в свой бюджет ремонт асфальта у вокзала в Нижнем Тагиле только в 2024 году
31 июля, 06:54
Боксер из Нижнего Тагила завоевал серебро на Первенстве РФ по тайскому боксу
Сегодня, 09:16
Учитель ОБЖ из Нижнего Тагила поднял флаг школы на вершину Эльбруса
Сегодня, 12:48
Фестиваль, концерт и соревнования. Как пройдет День Старателя в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:57