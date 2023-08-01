Взрослый и ребенок утонули в водоемах Свердловской области

Тело мужчины 2005 года рождения было извлечено из воды 31 июля текущего года, инцидент произошел в Сосьвинском ГО Свердловской области, в акватории речки Ляли. В этот же день был зафиксирован еще один случай, приведший к летальному исходу. В реке Пышма Камышовского ГО был обнаружен утонувший несовершеннолетний гражданин 2009 года рождения, сообщили сотрудники МЧС. Сейчас на местах проводятся оперативно-следственные работы.