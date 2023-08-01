Зачинщику массовых беспорядков в Екатеринбурге отказали в УДО

Осужденный был признан виновным в вовлечении третьего лица в конфликт, повлекший за собой перестрелку. Происшествие имело место 9 сентября 2016 года в городе Екатеринбурге, по улице Депутатской. Конфликт разросся до беспорядков с использованием оружия и участием 29 человек из местного цыганского поселка. Результатом стала гибель двоих участников беспорядков, еще 13 человек получили травмы и ранения разный степени тяжести.