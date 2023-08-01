Землетрясение произошло в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
По информации ученых, землетрясение случилось в 20:28. На карте сайта было обозначено и место подземных толчков. Они случились недалеко от Красного Яра Краснотурьинского района.
Магнитуда составила 4,2 балла. Согласно 12-балльной шкале, такие толчки считаются интенсивными. Для них характерны легкие дребезжания и колебания предметов в домах.
Напомним, ранее землетрясение было зафиксировано на севере Свердловской области недалеко от Серова. Его магнитуда составила 4,4 балла.