tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Изображение материала

Землетрясение произошло в Свердловской области

1 августа 2023, 07:57
Фото: 1MI
Землетрясение случилось в Краснотурьинском районе Свердловской области. Зафиксировано событие было 30 июля, сообщается на сайте Казахстанского национального центра данных.

По информации ученых, землетрясение случилось в 20:28. На карте сайта было обозначено и место подземных толчков. Они случились недалеко от Красного Яра Краснотурьинского района.

Магнитуда составила 4,2 балла. Согласно 12-балльной шкале, такие толчки считаются интенсивными. Для них характерны легкие дребезжания и колебания предметов в домах.

Напомним, ранее землетрясение было зафиксировано на севере Свердловской области недалеко от Серова. Его магнитуда составила 4,4 балла.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Камчатке
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Землетрясение#Явление#Природа#Свердловская область
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы и шутки про экологию
Сегодня, 06:35
Улицу Октябрьской революции в Нижнем Тагиле закроют до конца года
Сегодня, 03:29
РЖД внесет в свой бюджет ремонт асфальта у вокзала в Нижнем Тагиле только в 2024 году
31 июля, 06:54
На устранение перекопов на Вагонке в Нижнем Тагиле потратят 2,9 миллиона рублей
31 июля, 11:34
Владелец «Тагилхлеба» задолжал 855 тысяч администрации Нижнего Тагила
31 июля, 11:33
Более 300 лифтов заменят в Свердловской области
Сегодня, 06:24