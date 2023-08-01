Житель Нижнего Тагила застрял на балконе из-за плохого самочувствия

Напомним, что 28 июля спасатели Нижнего Тагила также своевременно оказали помощь женщине, которую сбил катер в городском пруду. Сапбордистка каталась на доске с девятилетним сыном. В результате столкновения с катером мальчик не пострадал, женщина была доставлена в больницу с травмой головы.