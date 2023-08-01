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Житель Нижнего Тагила застрял на балконе из-за плохого самочувствия

1 августа 2023, 09:50
Фото: "Центр защиты населения"
Сотрудники полиции отправили звонок диспетчеру «Центра защиты населения». В одном из домов Нижнего Тагила человеку стало плохо на балконе. Ноги мужчины застряли, он не мог освободиться и подняться.

Городские спасатели отреагировали своевременно. К месту происшествия выехала дежурная машина. При помощи специальной лестницы сотрудники службы поднялись на 4 этаж дома и освободили мужчину. Пострадавший был передан работникам скорой медицинской помощи, сообщили в «Центре защиты населения».

Напомним, что 28 июля спасатели Нижнего Тагила также своевременно оказали помощь женщине, которую сбил катер в городском пруду. Сапбордистка каталась на доске с девятилетним сыном. В результате столкновения с катером мальчик не пострадал, женщина была доставлена в больницу с травмой головы.

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#Ирина Кирилова#Люди#Балкон#Пострадавшие#Спасатели#Происшествия#Нижний Тагил
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