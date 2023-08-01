Жителя Нижнего Тагила будут судить за смерть пенсионера в ДТП на Южном подъезде

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Мужчине за совершенное ДТП грозит тюремное заключение сроком от 5 до 12 лет, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Напомним, происшествие случилось утром 9 апреля 2023 года. Обвиняемый, ехавший на автомобиле Lada Priora, влетел в Renault Logan, после чего его откинуло на Kia.
Шофер отечественной легковушки скрылся с места аварии, а пострадавших отвезли в больницу. Водитель Kia позже скончался.
Виновника ДТП быстро нашли и в отношении него возбудили уголовное дело. Свою вину подсудимый признал.