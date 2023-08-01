tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Изображение материала

Жителя Нижнего Тагила будут судить за смерть пенсионера в ДТП на Южном подъезде

1 августа 2023, 09:39
Фото: 1MI
Жителя Нижнего Тагила будут судить за дорожную аварию, в которой погиб водитель иномарки Kia Spectra и пострадала 14-летняя девочка.

Мужчине за совершенное ДТП грозит тюремное заключение сроком от 5 до 12 лет, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Напомним, происшествие случилось утром 9 апреля 2023 года. Обвиняемый, ехавший на автомобиле Lada Priora, влетел в Renault Logan, после чего его откинуло на Kia.

Шофер отечественной легковушки скрылся с места аварии, а пострадавших отвезли в больницу. Водитель Kia позже скончался.

Виновника ДТП быстро нашли и в отношении него возбудили уголовное дело. Свою вину подсудимый признал.

Водитель Lada Priora скрылся после смертельного ДТП в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Пешеход погиб в массовом ДТП на Серовском трактеСвердловские велогонщики выписаны из больницы после ДТП в Челябинской областиДвое детей и трое взрослых погибли в массовом ДТП в Пермском крае
#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#ДТП#18+#Инцидент#Дети#Полиция#Авария#Смерть#Больница#Уголовное дело#Суд#Подросток#Девочка#Погибший#Пострадавшие#Автомобиль#Обвиняемый#Происшествия
Подпишитесь
Как выглядят первые лица Нижнего Тагила в мире Барби
Сегодня, 10:49
Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы и шутки про экологию
Сегодня, 06:35
РЖД внесет в свой бюджет ремонт асфальта у вокзала в Нижнем Тагиле только в 2024 году
31 июля, 06:54
Боксер из Нижнего Тагила завоевал серебро на Первенстве РФ по тайскому боксу
Сегодня, 09:16
Владелец «Тагилхлеба» задолжал 855 тысяч администрации Нижнего Тагила
31 июля, 11:33
Землетрясение произошло в Свердловской области
Сегодня, 07:57