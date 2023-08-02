2 млрд рублей потребуется на восстановление теплосетей Нижнего Тагила

Об этом рассказал первый заместитель мэра Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин в эфире «Тагил-ТВ». По его словам, если к документам не будет замечаний, то у города появится концессионер. Он должен будет вложить два миллиарда рублей, что даст оздоравливающий эффект для сетей.