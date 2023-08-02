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2 млрд рублей потребуется на восстановление теплосетей Нижнего Тагила

2 августа 2023, 04:18
Фото: tagilcity.ru
На восстановление теплосетей, компании, которая будет работать в рамках концессионного соглашения, потребуется инвестировать два миллиарда рублей. Эта сумма распределится на 10 лет.

 

Об этом рассказал первый заместитель мэра Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин в эфире «Тагил-ТВ». По его словам, если к документам не будет замечаний, то у города появится концессионер. Он должен будет вложить два миллиарда рублей, что даст оздоравливающий эффект для сетей.

Напомним, что на конкурс по выбору концессионера заявилась только компания «Регионгаз-инвест». На 10 лет она получит комплекс из 20 котельных, насосные станции, центральные тепловые пункты и несколько сотен километров сетей.

То, какие суммы должен будет выделять бюджет, станет известно уже после заключения договора. Планируется, что общая стоимость соглашения не превысит 300 миллионов рублей с 2027 по 2031 года. При этом «Регионгаз-инвесту» предстоит рассчитаться по долгам МУП НТТС.

Масштабная замена теплосетей за 300 миллионов продолжается на Вагонке в Нижнем Тагиле
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#Ирина Кирилова#Ремонт#Теплосети#Обслуживание#Концессия#Город#Нижний Тагил#Вячеслав Горячкин
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