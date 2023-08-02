39-летний мужчина неделю разыскивается в Нижнем Тагиле

В поимковом отряде «Скорпион» рассказали, что рост Синякова составляет примерно 170 см, волосы темные, телосложение среднее. В последний раз мужчину видели 24 июля текущего года. Он проживает на Вагонке. Затем Синяков перестал полностью выходить на связь. Его родные не подавали заявление о пропаже в полицию, сообщает ИА «Все новости».