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39-летний мужчина неделю разыскивается в Нижнем Тагиле

2 августа 2023, 08:55
Фото: 1MI
Больше недели в Нижнем Тагиле продолжаются поиски пропавшего 39-летнего мужчины. Алексей Синяков исчез 24 июля, известно лишь то, что в город он приезжал в командировку.

В поимковом отряде «Скорпион» рассказали, что рост Синякова составляет примерно 170 см, волосы темные, телосложение среднее. В последний раз мужчину видели 24 июля текущего года. Он проживает на Вагонке. Затем Синяков перестал полностью выходить на связь. Его родные не подавали заявление о пропаже в полицию, сообщает ИА «Все новости».

Фото: Поисковой отряд "Скорпион"

Поиски продолжаются. Если у вас появилась информация о месте пребывания Алексея Синякова или вы случайно видели этого мужчину, сообщить всю имеющуюся информацию можно по телефону: +7 (982) 632 50 62 или 112.

Напомним, чуть ранее в Нижнем Тагиле пропал еще один мужчина, 34-летний Николай Зубарев. Его родные выдвинули предположение, что он мог уехать на работу вахтовым методом.

Житель Нижнего Тагила таинственно пропал неделю назад
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#Ирина Кирилова#18+#Пропал#Поиски#Происшествия#Нижний Тагил
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