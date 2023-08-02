39-летний мужчина неделю разыскивается в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
В поимковом отряде «Скорпион» рассказали, что рост Синякова составляет примерно 170 см, волосы темные, телосложение среднее. В последний раз мужчину видели 24 июля текущего года. Он проживает на Вагонке. Затем Синяков перестал полностью выходить на связь. Его родные не подавали заявление о пропаже в полицию, сообщает ИА «Все новости».
Поиски продолжаются. Если у вас появилась информация о месте пребывания Алексея Синякова или вы случайно видели этого мужчину, сообщить всю имеющуюся информацию можно по телефону: +7 (982) 632 50 62 или 112.
Напомним, чуть ранее в Нижнем Тагиле пропал еще один мужчина, 34-летний Николай Зубарев. Его родные выдвинули предположение, что он мог уехать на работу вахтовым методом.