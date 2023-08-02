Андрей Воробьев: В Подмосковье досрочно запустят щелковские очистные сооружения

Глава региона заявил, что объем инвестиций в проект составил порядка 18 миллиардов рублей. Он поблагодарил строителей за досрочную сдачу этого крупного объекта, работы на котором проводятся в рамках национального проекта «Экология». По его словам, данный нацпроект станет спасением для множества подмосковных городов. «Правительство также поддержало модернизацию очистных в Дубне и Серпухове, следующий у нас — Павловский Посад. Везде будут современные технологические решения», — отметил губернатор.