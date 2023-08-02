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Андрей Воробьев: В Подмосковье досрочно запустят щелковские очистные сооружения

2 августа 2023, 06:56
Фото: пресс-служба правительства МО
Стало известно о досрочном запуске очистных сооружений в городе Щелково Московской области — на полную мощность объект заработает уже в ноябре. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил ход реконструкционных работ на объекте.

Глава региона заявил, что объем инвестиций в проект составил порядка 18 миллиардов рублей. Он поблагодарил строителей за досрочную сдачу этого крупного объекта, работы на котором проводятся в рамках национального проекта «Экология». По его словам, данный нацпроект станет спасением для множества подмосковных городов. «Правительство также поддержало модернизацию очистных в Дубне и Серпухове, следующий у нас — Павловский Посад. Везде будут современные технологические решения», — отметил губернатор.

По информации издания mosregtoday.ru, щелковские очистные сооружения, являющиеся одними из самых масштабных в Российской Федерации и крупнейшими в регионе, охватывают более 700 тысяч жителей в четырех муниципалитетах. Сооружения, построенные около 50 лет назад, со временем перестали справляться с нагрузкой по причине высокой степени изношенности, что стало причиной возникновения неприятного запаха.

Работы сначала планировалось завершить в 2024 году, но на данный момент готовность объекта достигает уже 99%.

Сообщается, что на объекте полностью обновлена система, обеспечено обеззараживание ультрафиолетом, усовершенствована технология очистки. Мощность очистных сооружений выросла на 25%.

«Важно, что оборудование, которое устанавливается на очистных, полностью отечественное, а зачастую подмосковное. Все очистные мы строим с запасом мощности, учитывая дальнейшее развитие территории», — отметил глава региона.

Известно, что в апреле систему запустили в пробном формате — подача воды осуществлялась в режиме пусконаладочных работ в объеме 80 тысяч кубометров в сутки. Сейчас мощность объекта составляет 160 тысяч кубометров в сутки, а в ноябре он выйдет на окончательную, полную мощность в 400 тысяч кубометров в сутки.

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