Более 1 млрд рублей направлено на реализацию проекта «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле

Отметим, ранее глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение, в котором определил министерства, ответственные за реализацию мероприятий по снижению вредных выбросов в атмосферный воздух в Нижнем Тагиле. Указанные действия будут способствовать не только снижению негативного воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду одного из крупных промышленных центров Свердловской области, но и позволят существенно повысить качество жизни населения, а также сократить их затраты на отопление.