Более 1 млрд рублей направлено на реализацию проекта «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
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Нижний Тагил входит в число 12 пилотных городов России, где реализуется федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Основная задача проекта — к 2026 году снизить объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 20% от уровня 2017 года.
В Нижнем Тагиле подтвердили возможность газификации более 370 частных домов в 2023 году. Жители 272 частных домов уже заключили договоры с подрядчиком, выполняющим проектные и строительно-монтажные работы. Голубое топливо пущено в 81 дом, полностью готовы к запуску газа еще 19.
Благодаря проекту «Чистый воздух» национального проекта «Экология» перевести свои дома на газовое отопление с печного в Нижнем Тагиле смогут 888 собственников. На эти цели из федерального бюджета направлено 200 миллионов рублей.
В Нижнем Тагиле очень активно идет реализация программы «Чистый воздух», в рамках которой выделены субсидии на компенсацию затрат жителям на подключение построенным газопроводом.Синергетический эффект от двух федеральных проектов, которые контролируются губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Дает толчок и ускоренное развитие муниципалитета, повышение комфортности и экологичности для проживания в городе Нижний Тагил, — отметил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.
Напомним, весной 2023 года был запущен «Газопровод в микрорайоне Выя». Он даст возможность подключиться к газу 154 частным жилым домам.
Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Нижнем Тагиле также проводится реконструкция газовых котельных коммунальной инфраструктуры. В первом полугодии из федерального бюджета на эти цели было выделено более 517 миллионов рублей.
Масштабная реконструкция котельных УПИ, «Сокол», № 36, 21 и 31, построенных в 70 — 80-х годах прошлого века, позволит сделать их не только более экологичными, но и значительно повысит их энергоэффективность. Эти котельные являются источниками теплоснабжения для восьми тысяч тагильчан. Кроме того, они обеспечивают теплом ряд важных социальных объектов.
По всем 5 объектам уже выполнены проектно-изыскательские работы и получены положительные заключения государственной экспертизы. Кардинальную реконструкцию тепловых источников позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 113, 65 тонны по отношению к 2017 году.
Еще 312 миллионов рублей федеральных средств в 2023 году направили на приобретение новых трамваев для Нижнего Тагила. Вагоны прибыли в Нижний Тагил в течение июля. Расширение подвижного состава электротранспорта будет способствовать снижению в атмосферном воздухе города концентрации диоксида азота, негативно влияющего на здоровье человека.
Сегодня на обкатку мы выпустили четыре трамвайных вагона, которые приобретены в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Еще восемь вагонов были поставлены в муниципалитет в 2022 году. Отмечу, что все 12 новых экологичных вагонов приняты в трамвайном депо Нижнего Тагила точно в срок, — рассказал глава Министерства природы Свердловской области Денис Мамонтов в ходе своего рабочего визита в город 1 августа.
Отметим, ранее глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение, в котором определил министерства, ответственные за реализацию мероприятий по снижению вредных выбросов в атмосферный воздух в Нижнем Тагиле. Указанные действия будут способствовать не только снижению негативного воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду одного из крупных промышленных центров Свердловской области, но и позволят существенно повысить качество жизни населения, а также сократить их затраты на отопление.