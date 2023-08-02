Буцаев: На Камчатке проводится форум «Экосистема. Заповедный край» при участии РЭО

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
В ходе мероприятия РЭО организует мастер-классы по переработке, проводит сессии, посвященные вопросам экологии, и соревнования по сдаче экоГТО, открывает тематические клубы.
Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, Российский экологический оператор уже во второй раз выступает в роли экопартнера форума «Экосистема». Помимо того, что РЭО является организатором раздельного сбора отходов, в организации позаботились о том, чтобы участники смогли узнать новые сведения о реформе обращения с ТКО, экономике замкнутого цикла, технологиях переработки и о многом другом. Также Денис Буцаев рассказал о предстоящей отраслевой сессии, которая будет посвящена теме ведения зеленого бизнеса. «Многих молодых людей волнуют проблемы экологии, и они стремятся стать драйверами экологических изменений, создают свои бизнес-проекты. Как итог — формируется новая среда и стандарты как для бизнес-сообщества, так и потребителя», — сообщил глава РЭО. Об этом информирует vostokmedia.com.
2 августа в рамках форума состоялись соревнования по экоГТО. Участники состязаний смогли оценить собственные знания в области экологии. Отраслевая сессия «Зеленый бизнес в сфере экономики замкнутого цикла» состоится 4 августа. Сообщается, что во все дни форума будет открыт шатер РЭО, в котором развернулась мастерская переработки.
Дмитрий Бойко, PR-директор департамента коммуникаций РЭО, рассказал, что в рамках тематических клубов Российский экологический оператор подготовил большую программу. Он отметил, что на форуме откроются около 20 клубов, где будет обсуждаться широкий спектр вопросов — начиная с экологии как науки и заканчивая ESG-повесткой, технологическими разработками. «Расскажем об экономике замкнутого цикла, принципах разумного потребления, а также об экологии в сфере образования», — пообещал он.
В этом году на входящий в линейку платформы «Росмолодежь.События» форум «Экосистема. Заповедный край» было направлено 5120 заявок. Только в первый день мероприятия в нем успели поучаствовать 450 человек со всей России. По итогам работы мероприятия будет подготовлен обзор с анализом проблем экологического состояния Российской Федерации и сформированы предложения по улучшению ситуации.