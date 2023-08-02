Буцаев: На Камчатке проводится форум «Экосистема. Заповедный край» при участии РЭО

Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, Российский экологический оператор уже во второй раз выступает в роли экопартнера форума «Экосистема». Помимо того, что РЭО является организатором раздельного сбора отходов, в организации позаботились о том, чтобы участники смогли узнать новые сведения о реформе обращения с ТКО, экономике замкнутого цикла, технологиях переработки и о многом другом. Также Денис Буцаев рассказал о предстоящей отраслевой сессии, которая будет посвящена теме ведения зеленого бизнеса. «Многих молодых людей волнуют проблемы экологии, и они стремятся стать драйверами экологических изменений, создают свои бизнес-проекты. Как итог — формируется новая среда и стандарты как для бизнес-сообщества, так и потребителя», — сообщил глава РЭО. Об этом информирует vostokmedia.com.