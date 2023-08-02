Число заявлений о банкротстве юрлиц выросло на 76% в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
За прошлое полугодие 2023 года зарегистрировали 5,9 тысячи заявлений, сообщила зампред Арбитражного суда Свердловской области Светлана Сушкова во время конференции с прессой. В 2023 году число заявлений возросло до 6,5 тысячи.
Годом ранее было принято 371 письменное обращение, однако в условиях нынешнего года их количество возросло до 652. Сушкова видит причину изменений в отмене моратория, однако подмечает: люди хотят трудиться в составе организации вместо того, чтобы банкротиться. Также, среди банкротов присутствуют люди, которые в данный момент находится на территории проведения СВО.