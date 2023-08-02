Число заявлений о банкротстве юрлиц выросло на 76% в Свердловской области

Годом ранее было принято 371 письменное обращение, однако в условиях нынешнего года их количество возросло до 652. Сушкова видит причину изменений в отмене моратория, однако подмечает: люди хотят трудиться в составе организации вместо того, чтобы банкротиться. Также, среди банкротов присутствуют люди, которые в данный момент находится на территории проведения СВО.