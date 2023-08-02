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Число заявлений о банкротстве юрлиц выросло на 76% в Свердловской области

2 августа 2023, 09:34
Фото: 1MI
Первые шесть месяцев 2023 года отметились увеличением числа заявок о банкротстве граждан — их количество выросло на 28%. По обобщенной статистике, юрлица стали банкротиться на 76% чаще.

За прошлое полугодие 2023 года зарегистрировали 5,9 тысячи заявлений, сообщила зампред Арбитражного суда Свердловской области Светлана Сушкова во время конференции с прессой. В 2023 году число заявлений возросло до 6,5 тысячи.

Годом ранее было принято 371 письменное обращение, однако в условиях нынешнего года их количество возросло до 652. Сушкова видит причину изменений в отмене моратория, однако подмечает: люди хотят трудиться в составе организации вместо того, чтобы банкротиться. Также, среди банкротов присутствуют люди, которые в данный момент находится на территории проведения СВО.

Число банкротов в Свердловской области уменьшилось из-за моратория
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#Анна Варнакина#Банкротство#Заявление#Юридические лица#Юрлица#Свердловская область
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