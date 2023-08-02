Детская школа искусств в Екатеринбурге переедет в новое здание

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что детская школа искусств имени Е. Ф. Светланова была построена в 2006 году. Учреждение базируется в здании городского лицея №12, в левом крыле.
По словам главы города, школа пользуется большой востребованностью, но необходимых условий для занятий пока нет. В школе на данный момент обучается порядка 400 учеников.
Властями было принято решение разработать строительный проект для возведения нового здания, в которое переедет школа искусств имени Е. Ф. Светланова.
В 2024 году планируется полностью достроить новый объект, а старое помещение освободить под нужды лицея №12.