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Детская школа искусств в Екатеринбурге переедет в новое здание

2 августа 2023, 11:49
Фото: Midjourney
В следующем году детская школа искусств в Екатеринбурге переедет в новое здание по улице Черепанова. Сейчас учреждение занимает левое крыло лицея №12.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что детская школа искусств имени Е. Ф. Светланова была построена в 2006 году. Учреждение базируется в здании городского лицея №12, в левом крыле.

По словам главы города, школа пользуется большой востребованностью, но необходимых условий для занятий пока нет. В школе на данный момент обучается порядка 400 учеников.

Властями было принято решение разработать строительный проект для возведения нового здания, в которое переедет школа искусств имени Е. Ф. Светланова.

В 2024 году планируется полностью достроить новый объект, а старое помещение освободить под нужды лицея №12.

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#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Школа искусств#Переезд#Помещение#Строительство#Работы#Объект#Учреждения#Образовательные учреждения#Общество#Елизавета Зиборова
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