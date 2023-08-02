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Диоксид азота был выше нормы в 1,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 2 августа

2 августа 2023, 06:04
Фото: tagilcity.ru
2 августа показатель диоксидa азота после 20-минутных замеров возле вокзала в Нижнем Тагиле составил 0,3 мг/м3, что превышает его норму в 1,5 раза.

Замеры проводились при температуре воздуха +21 градус и юго-западном ветре со скоростью три метра в секунду. Также на территории города действует режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ. В воздухе ощущается запах гари.

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После 20-минутных замеров газоанализатор показал наличие в воздухе диоксида азота в размере 0,3 мг/м3. Такая концентрация превышает норму вещества в 1,5 раза (разовая ПДК — 0,2 мг/м3).

Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза
Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза
Фото: tagilcity.ru

Информация o состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замерo в газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

#Анна Григорьева#Замеры#Выбросы#Превышение ПДК#Диоксид азота#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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