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Экс-полицейский в Екатеринбурге осужден на семь лет за получение взятки

2 августа 2023, 15:52
Фото: Midjourney
Бывшего сотрудника полиции в Екатеринбурге осудили на семь лет за вымогательство и получение взятки в крупном размере.

В июле 2018 года экс-полицейский, работавший старшим оперуполномоченным получил от задержанного взятку, размер которой составил более 300 тысяч рублей, рассказал помощник начальника свердловского СК Александр Шульга.

В этот же период осужденный вместе со своим коллегой проник в жилье задержанного без данного согласия, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В отношении бывшего силовика возбудили уголовное дело. В Следкоме велось расследование: собиралась доказательственная база — осматривались места происшествий, проводились очные ставки, допрашивались свидетели.

Суд приговорил подсудимого к семи годам тюремного заключения в колонии строгого режима.

Напомним, в Екатеринбурге замначальника полиции обвиняют в получении взятки в размере 330 тысяч рублей. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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