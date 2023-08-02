Экс-полицейский в Екатеринбурге осужден на семь лет за получение взятки

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
В июле 2018 года экс-полицейский, работавший старшим оперуполномоченным получил от задержанного взятку, размер которой составил более 300 тысяч рублей, рассказал помощник начальника свердловского СК Александр Шульга.
В этот же период осужденный вместе со своим коллегой проник в жилье задержанного без данного согласия, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
В отношении бывшего силовика возбудили уголовное дело. В Следкоме велось расследование: собиралась доказательственная база — осматривались места происшествий, проводились очные ставки, допрашивались свидетели.
Суд приговорил подсудимого к семи годам тюремного заключения в колонии строгого режима.
Напомним, в Екатеринбурге замначальника полиции обвиняют в получении взятки в размере 330 тысяч рублей. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.