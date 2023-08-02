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Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Эзотерик Панина объяснила участившиеся поджоги военкоматов в РФ

2 августа 2023, 14:27
Последнее время в России заметно увеличилось количество поджогов военкоматов. СМИ сообщают, что это связано с действиями телефонных мошенников, которые провоцируют нарушителей.

Согласно информации различных источников, мошенники осуществляют звонки из-за границы. Интересно отметить, что эзотерик Аделина Панина высказала предположение о возможности массового телефонного гипноза, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Она указала на существование науки, называемой нейролингвистическим программированием (НЛП), которая использует различные техники воздействия на человека. По словам специалиста, возможно, это были массовые звонки, при которых каждый человек подвергался гипнозу.

Применяя техники гипноза, можно создать иллюзию у неподготовленного человека, что он делает что-то хорошее или спасительное. Манипуляторы рассказывают ему, почему это будет хорошо для него, сочетаются с его проблемами и болью. Внушают, что совершение поджога военкомата приведет только к счастью и благу для всех.

Панина также отмечает, что мошенники обращались к наиболее податливым людям, использовав свои методы «зомбирования».

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