Эзотерик Панина объяснила участившиеся поджоги военкоматов в РФ

Применяя техники гипноза, можно создать иллюзию у неподготовленного человека, что он делает что-то хорошее или спасительное. Манипуляторы рассказывают ему, почему это будет хорошо для него, сочетаются с его проблемами и болью. Внушают, что совершение поджога военкомата приведет только к счастью и благу для всех.