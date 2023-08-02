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ФСБ предупредила свердловчан о принуждающих пожигать военкоматы мошенниках

2 августа 2023, 08:19
Фото: 1MI
В России стали чаще возникать случаи, когда неизвестные принуждают граждан поджигать военкоматы. Делают они это по телефону. И Свердловская область не является исключением.

Чаще всего жертвами являются люди, которые попали в тяжелую ситуацию. Об этом предупредили в УФСБ.

Подобные инциденты уже были в Нижнем Тагиле и Первоуральске. По данным ФСБ, есть несколько особенностей:

  • к преступлениям подталкивают люди, находящиеся за пределами РФ;
  • жертвами чаще становятся те, кто оказался в трудной жизненной ситуации и легко поддается внушению;
  • для получения данных мошенники представляются правоохранителями и впоследствии используют их для манипуляций.

В УФСБ призвали граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации. Кроме того, о подобных ситуациях стоит общаться с родными и близкими, предупреждая их об угрозе.

Накануне в Челябинской области случились два инцидента с поджогами военкоматов. В первом случае задержана 55-летняя сотрудница местного завода, а во втором — 34-летняя жительница Верхнеуральска.

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#Ирина Кирилова#18+#Инцидент#Военкомат#Поджог#Общество#Свердловская область
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