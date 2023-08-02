ФСБ предупредила свердловчан о принуждающих пожигать военкоматы мошенниках

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Чаще всего жертвами являются люди, которые попали в тяжелую ситуацию. Об этом предупредили в УФСБ.
Подобные инциденты уже были в Нижнем Тагиле и Первоуральске. По данным ФСБ, есть несколько особенностей:
В УФСБ призвали граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации. Кроме того, о подобных ситуациях стоит общаться с родными и близкими, предупреждая их об угрозе.
Накануне в Челябинской области случились два инцидента с поджогами военкоматов. В первом случае задержана 55-летняя сотрудница местного завода, а во втором — 34-летняя жительница Верхнеуральска.