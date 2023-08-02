Как создать эффектный макияж глаз, учитывая особенности строения лица

Например, для глубоко посаженных глаз не рекомендуется наносить черные тени, так как они углубят впечатление. Светлые и сияющие оттенки, напротив, позволят увеличить объем глаз. Однако не следует применять их на всю поверхность века, так как это уберет объемность глаза, рассказывает визажист Олеся Петрова в беседе с Pravda.Ru.