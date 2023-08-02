tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Как создать эффектный макияж глаз, учитывая особенности строения лица

2 августа 2023, 12:01
Для создания подходящего макияжа глаз необходимо учитывать особенности лица. Часто люди прибегают к использованию ярких или темных цветов, но забывают о форме глаз. При подробном рассмотрении строения глаза можно создать наиболее эффектный макияж.

Например, для глубоко посаженных глаз не рекомендуется наносить черные тени, так как они углубят впечатление. Светлые и сияющие оттенки, напротив, позволят увеличить объем глаз. Однако не следует применять их на всю поверхность века, так как это уберет объемность глаза, рассказывает визажист Олеся Петрова в беседе с Pravda.Ru.

Также стоит обратить внимание на расстояние между глазами. Если они широко посажены, можно подчеркнуть внутренний угол глаза, а если они близко друг к другу, можно создать эффект отдаленности.

Форма глаз также имеет значение. Круглые глаза можно вытянуть визуально, а вытянутые глаза сделать более круглыми. Это можно сделать с помощью теней и туши для ресниц.

Важным шагом является выбор цвета. Визажисты могут создавать эффектные макияжи в различных оттенках, но обычные люди предпочитают яркие цвета. В данном случае можно использовать комплиментарные цвета. Например, для зеленых глаз подойдут оттенки красного, оранжевого и фиолетового. Голубым глазам подойдут красно-оранжевые оттенки, а для карих глаз подходят все цвета.

Подпишитесь
Сероводородом и диоксидом азота 99 раз дышали жители Нижнего Тагила в июле
Сегодня, 07:05
Диоксид азота был выше нормы в 1,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 2 августа
Сегодня, 06:04
2 млрд рублей потребуется на восстановление теплосетей Нижнего Тагила
Сегодня, 04:18
Боксер из Нижнего Тагила завоевал серебро на Первенстве РФ по тайскому боксу
Вчера, 09:16
Пересадка, вместо вырубки: мэрия поддержала эксперимент подрядчика у реки Тагил
Сегодня, 08:57
Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы и шутки про экологию
Вчера, 06:35