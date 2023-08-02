Как создать эффектный макияж глаз, учитывая особенности строения лица

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Например, для глубоко посаженных глаз не рекомендуется наносить черные тени, так как они углубят впечатление. Светлые и сияющие оттенки, напротив, позволят увеличить объем глаз. Однако не следует применять их на всю поверхность века, так как это уберет объемность глаза, рассказывает визажист Олеся Петрова в беседе с Pravda.Ru.
Также стоит обратить внимание на расстояние между глазами. Если они широко посажены, можно подчеркнуть внутренний угол глаза, а если они близко друг к другу, можно создать эффект отдаленности.
Форма глаз также имеет значение. Круглые глаза можно вытянуть визуально, а вытянутые глаза сделать более круглыми. Это можно сделать с помощью теней и туши для ресниц.
Важным шагом является выбор цвета. Визажисты могут создавать эффектные макияжи в различных оттенках, но обычные люди предпочитают яркие цвета. В данном случае можно использовать комплиментарные цвета. Например, для зеленых глаз подойдут оттенки красного, оранжевого и фиолетового. Голубым глазам подойдут красно-оранжевые оттенки, а для карих глаз подходят все цвета.