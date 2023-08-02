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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

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Квадратный метр жилья в Екатеринбурге подорожал на 10 тысяч рублей

2 августа 2023, 12:25
Фото: 1MI
В Екатеринбурге наблюдается рост цен на жилую недвижимость. По статистике с августа прошлого по июль текущего года, стоимость квадратного метра выросла на 10,5 тысячи рублей.

В 2022 году купить квартиру на вторичном рынке недвижимости можно было по цене в 94,1 тысячи тысяч рублей, тогда как в этом году цена возросла до 104,5 тысячи (почти +10%). Аналогичная ситуация наблюдается в области новостроек. Здесь «квадрат» вырос с 99,4 тысячи до 106 тысяч рублей (общее увеличение + 6,22%), сообщает Restate.

Цены на аренду жилья также устремились вверх, поднявшись с 23,4 тысячи рублей за однокомнатную квартиру до 23,5 тысячи.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области введут в эксплуатация порядка трех миллионов квадратных метров жилых площадей. Это стало возможно благодаря выявлению 7,4 тысячи гектаров под строительство.

Квадратный метр жилья в новостройках Нижнего Тагила снова подорожал
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Квартиры#Жилье#Стоимость#Покупка#Квадратный метр#Цена#Рынок#Недвижимость#Рост цен#Экономика
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