Квадратный метр жилья в Екатеринбурге подорожал на 10 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В 2022 году купить квартиру на вторичном рынке недвижимости можно было по цене в 94,1 тысячи тысяч рублей, тогда как в этом году цена возросла до 104,5 тысячи (почти +10%). Аналогичная ситуация наблюдается в области новостроек. Здесь «квадрат» вырос с 99,4 тысячи до 106 тысяч рублей (общее увеличение + 6,22%), сообщает Restate.
Цены на аренду жилья также устремились вверх, поднявшись с 23,4 тысячи рублей за однокомнатную квартиру до 23,5 тысячи.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области введут в эксплуатация порядка трех миллионов квадратных метров жилых площадей. Это стало возможно благодаря выявлению 7,4 тысячи гектаров под строительство.