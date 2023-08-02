Квадратный метр жилья в Екатеринбурге подорожал на 10 тысяч рублей

В 2022 году купить квартиру на вторичном рынке недвижимости можно было по цене в 94,1 тысячи тысяч рублей, тогда как в этом году цена возросла до 104,5 тысячи (почти +10%). Аналогичная ситуация наблюдается в области новостроек. Здесь «квадрат» вырос с 99,4 тысячи до 106 тысяч рублей (общее увеличение + 6,22%), сообщает Restate.