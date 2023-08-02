Мужчина из ревности зарезал бывшую возлюбленную в Первоуральске

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Мужчину задержали быстро. Он сразу признался в совершении преступления и рассказал, что убил женщину в припадке ревности. По его словам, накануне вечером он увидел ее с другим мужчиной и, взяв нож, нанес ей удары, рассказал начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.
В отношении свердловчанина возбудили уголовное дело, в СК будут просить суд о заключении обвиняемого под стражу. Ранее судимостей у него не было. Сейчас мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, 13 ноября 2021 года в Екатеринбурге нетрезвая 53-летняя женщина убила консервным ножом своего супруга во время разгоревшейся ссоры между ними. Екатеринбурженку приговорили к пяти годам тюрьмы.