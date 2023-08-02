Мужчина из ревности зарезал бывшую возлюбленную в Первоуральске

Мужчину задержали быстро. Он сразу признался в совершении преступления и рассказал, что убил женщину в припадке ревности. По его словам, накануне вечером он увидел ее с другим мужчиной и, взяв нож, нанес ей удары, рассказал начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.