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Published Сегодня, 12:58

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Updated Сегодня, 12:59

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Мужчина из ревности зарезал бывшую возлюбленную в Первоуральске

2 августа 2023, 12:58
Фото: Midjourney
52-летний житель Первоуральска убил ножом свою бывшую 44-летнюю возлюбленную. Ее тело нашли ночью 2 августа 2023 года.

Мужчину задержали быстро. Он сразу признался в совершении преступления и рассказал, что убил женщину в припадке ревности. По его словам, накануне вечером он увидел ее с другим мужчиной и, взяв нож, нанес ей удары, рассказал начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

В отношении свердловчанина возбудили уголовное дело, в СК будут просить суд о заключении обвиняемого под стражу. Ранее судимостей у него не было. Сейчас мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, 13 ноября 2021 года в Екатеринбурге нетрезвая 53-летняя женщина убила консервным ножом своего супруга во время разгоревшейся ссоры между ними. Екатеринбурженку приговорили к пяти годам тюрьмы.

«Рыдала над телом мужа»: консервным ножом убила супруга жительница Екатеринбурга
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