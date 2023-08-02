На таможне в Екатеринбурге выявили 384 пары нелегальных кроссовок из КНР

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В декларации импортером было указано, что перевозчик доставляет в Екатеринбург более 13 тонн кроссовок для женщин и мужчин в 1623 коробках. Во время досмотра таможенники обнаружили 48 «лишних» коробок, рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.
В упаковки были сложены 384 пары кроссовок, в связи с чем вес был больше на 326 килограммов, в отличие от заявленного груза в документах. По словам перевозчика, он не присутствовал во время загрузки и не считал количество уложенных упаковок.
В таможне возбудили административное дело в отношении перевозчика, так как, по словам руководителя ведомства Эдуарда Туранова, после того, как груз был принят к перевозке, ответственность за достоверность информации в документах лежит на перевозчике.
Напомним, в июне 2023 года пассажир из Таджикистана пытался провезти в Екатеринбург более двух килограммов некачественного меда. Продукцию у него изъяли в аэропорту Кольцово.