Названы страны Африки с прямыми перелётами из Российской Федерации

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
В интервью NEWS.ru Ансталь рассказала, что перед путешествием в Африку лучше заранее изучит страну, в том числе местные обычаи. Также следует сделать необходимые прививки, проработать маршрут. Нелишним будет заранее нанять переводчика.
Ансталь рассказала и о наиболее интересных достопримечательностях Африки. Это вулкан Килиманджаро (Танзания), «Аллея баобабов» (Мадагаскар), «Усадьба жирафов» (Кения), водопад Виктория и другие.
О Танзании блогер рассказала, что там много «относительно доступных» сафари-парков. Здесь много крокодилов, носорогов, львов и других животных.
Напомним, ранее Наталия Ансталь предлагала вместо Турции посетить Северную Осетию и Дагестан.