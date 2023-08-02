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Published Сегодня, 10:06

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Updated Сегодня, 10:08

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Названы страны Африки с прямыми перелётами из Российской Федерации

2 августа 2023, 10:06
Фото: pxhere.com
Тревел-блогер Наталия Ансталь сообщила, что в Тунис, Марокко, Алжир, Египет и на Сейшелы россияне могут летать без пересадок. А в ближайшее время планируется возобновление рейсов в Танзанию (на Занзибар).

В интервью NEWS.ru Ансталь рассказала, что перед путешествием в Африку лучше заранее изучит страну, в том числе местные обычаи. Также следует сделать необходимые прививки, проработать маршрут. Нелишним будет заранее нанять переводчика.

Ансталь рассказала и о наиболее интересных достопримечательностях Африки. Это вулкан Килиманджаро (Танзания), «Аллея баобабов» (Мадагаскар), «Усадьба жирафов» (Кения), водопад Виктория и другие.

О Танзании блогер рассказала, что там много «относительно доступных» сафари-парков. Здесь много крокодилов, носорогов, львов и других животных.

Напомним, ранее Наталия Ансталь предлагала вместо Турции посетить Северную Осетию и Дагестан.

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