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Пересадка, вместо вырубки: мэрия поддержала эксперимент подрядчика у реки Тагил

2 августа 2023, 08:57
Фото: Midjourney
В парке Народном высаживают деревья, выкопанные на месте реконструкции коллектора в пойме реки Тагил. Такую инициативу реализует МУП «Тагилдорстрой» при поддержке мэрии Нижнего Тагила.

Это своего рода эксперимент. Деревья по проекту должны были быть вырублены, однако, по словам представителей муниципального предприятия, они решили благоустроить территорию в парке Народный, в котором, по мнению горожан, не хватает растительности. В «Тагилдорстрое» уверены, что приживутся не все деревья, однако хозяйственники будут поливать их и надеяться на лучшее.

Как рассказал редакции TagilCity.ru директор МУПа Игорь Васильев, у предприятия нет ограничения по количеству пересаженных единиц. Более того, мероприятия по пересадке будут продолжены осенью.

Инициативу предприятия поддержал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Поддержал инициативу подрядчиков дать шанс молодым деревьям, которые самосевом выросли в пойме реки в районе строительства нового коллектора и подлежали вырубке, — написал мэр в социальных сетях.
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#Юлия Степанова#МУП Тагилдорстрой#Владислав Пинаев#Мэрия#Администрация Нижнего Тагила#Экология#Город#Природа#Эксклюзив#Нижний Тагил
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