Пересадка, вместо вырубки: мэрия поддержала эксперимент подрядчика у реки Тагил

Это своего рода эксперимент. Деревья по проекту должны были быть вырублены, однако, по словам представителей муниципального предприятия, они решили благоустроить территорию в парке Народный, в котором, по мнению горожан, не хватает растительности. В «Тагилдорстрое» уверены, что приживутся не все деревья, однако хозяйственники будут поливать их и надеяться на лучшее.