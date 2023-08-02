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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

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Под Екатеринбургом парень получил перелом черепа после броска головой об асфальт

2 августа 2023, 13:03
Фото: Midjourney
19-летний Даниил приехал погостить к матери в Арамиль. На улице разгорелся конфликт, который мог стоить жизни юноше.

Инцидент произошел 27 июня. Пока мать Данила отводила младшего ребенка в детский сад, парень вышел во двор, где встретился со своими знакомыми. Момент конфликта был запечатлен камерами наружного наблюдения.

Двое парней разговаривали, затем один из них схватил другого в районе пояса. Последовал бросок головой об асфальт, похожий на прием, которые используют рестлеры на рингах со специальным покрытием.

Мать пострадавшего парня рассказал, что в ее отсутствие с сыном был также ее брат и его друг Александр Бахарев. Парни распивали слабоалкогольные напитки. По возвращении домой, женщина увидела, что сын лежит в кровати. Парни кратко рассказали о сути инцидента, умолчав о конфликте. По словам участников потасовки, пострадавший просто упал, они вызвали скорую, медики оказали ему необходимую помощь.

Мать не поверила рассказам и пересмотрела видео с камер наблюдения. На следующий день женщина отвезла сына в местную больницу, откуда их направили в 36-ю травматологию Екатеринбурга. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом основания черепа.

Заявление в полицию было подано на имя Александра Бахарева. По словам матери Данила, полицейские не торопились заниматься делом. Эту информацию опроверг полковник Горелых. Он сообщил, что сотрудники ОВД Арамиля получили результаты медицинской экспертизы, травма пострадавшего была признана тяжелой. На основании этого будет возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью).

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