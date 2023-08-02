Под Екатеринбургом парень получил перелом черепа после броска головой об асфальт

Мать пострадавшего парня рассказал, что в ее отсутствие с сыном был также ее брат и его друг Александр Бахарев. Парни распивали слабоалкогольные напитки. По возвращении домой, женщина увидела, что сын лежит в кровати. Парни кратко рассказали о сути инцидента, умолчав о конфликте. По словам участников потасовки, пострадавший просто упал, они вызвали скорую, медики оказали ему необходимую помощь.