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Подросток на мотоцикле в селе под Нижним Тагилом влетел в Land Cruiser и скрылся

2 августа 2023, 14:56
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
Подросток, ехавший на кроссовом мотоцикле, влетел по касательной в иномарку Toyota Land Cruiser, после чего скрылся с места происшествия. ДТП произошло в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом 2 августа 2023 года.

По словам очевидца, мотоциклист ехал на высокой скорости и снес весь бок автомобиля. При этом юноша после столкновения не упал, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Предположительно, подросток, устроивший ДТП, не из местных жителей, так как сельчане его ранее никогда не видели.

Видео: "Инцидент Нижний Тагил"

Напомним, 19 июля 2023 года в Североуральске нетрезвый 16-летний молодой человек, взяв автомобиль матери без ее ведома, протаранил ограждение, после чего машину опрокинуло.

За вождение в нетрезвом виде и будучи несовершеннолетним парню грозит штраф в размере 30 тысяч рублей или административное наказание в виде заключения от 10 до 15 суток.

Пьяный подросток взял машину матери и попал в ДТП в Североуральске
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