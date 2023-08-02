Подросток на мотоцикле в селе под Нижним Тагилом влетел в Land Cruiser и скрылся

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
По словам очевидца, мотоциклист ехал на высокой скорости и снес весь бок автомобиля. При этом юноша после столкновения не упал, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Предположительно, подросток, устроивший ДТП, не из местных жителей, так как сельчане его ранее никогда не видели.
Напомним, 19 июля 2023 года в Североуральске нетрезвый 16-летний молодой человек, взяв автомобиль матери без ее ведома, протаранил ограждение, после чего машину опрокинуло.
За вождение в нетрезвом виде и будучи несовершеннолетним парню грозит штраф в размере 30 тысяч рублей или административное наказание в виде заключения от 10 до 15 суток.