Появилась новая версия ЧП в Нижнем Тагиле, где катер сбил женщину на сапе

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
По словам владельца проката сапборда, почти вся группа сапов, катавшихся на пруду в тот день, была подсвечена, а сап, на котором находилась пострадавшая, подсвечен не был. Об этом рассказал руководитель центра защиты населения Сергей Коперкин, пишет Е1.
При этом Коперкин добавил, что по факту случившегося в настоящее время проводится проверка.
Напомним, ЧП произошло 28 июля 2023 года. Катер сбил сапборд, в котором находились женщина и сын руководителя клуба. Мальчик в результате столкновения не пострадал, а женщину отвезли в реанимацию с травмой головы.
По словам мужа потерпевшей, в момент инцидента в моторной лодке находились двое мужчин в алкогольном опьянении.