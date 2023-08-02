Появилась новая версия ЧП в Нижнем Тагиле, где катер сбил женщину на сапе

По словам владельца проката сапборда, почти вся группа сапов, катавшихся на пруду в тот день, была подсвечена, а сап, на котором находилась пострадавшая, подсвечен не был. Об этом рассказал руководитель центра защиты населения Сергей Коперкин, пишет Е1.