tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:10

Published Сегодня, 16:10

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

Изображение материала

Появилась новая версия ЧП в Нижнем Тагиле, где катер сбил женщину на сапе

2 августа 2023, 16:10
Фото: Иван Подмазов
Стала известна новая версия происшествия на Тагильском пруду в Нижнем Тагиле, где катер сбил женщину, находившуюся на сапборде.

По словам владельца проката сапборда, почти вся группа сапов, катавшихся на пруду в тот день, была подсвечена, а сап, на котором находилась пострадавшая, подсвечен не был. Об этом рассказал руководитель центра защиты населения Сергей Коперкин, пишет Е1.

При этом Коперкин добавил, что по факту случившегося в настоящее время проводится проверка.

Напомним, ЧП произошло 28 июля 2023 года. Катер сбил сапборд, в котором находились женщина и сын руководителя клуба. Мальчик в результате столкновения не пострадал, а женщину отвезли в реанимацию с травмой головы.

По словам мужа потерпевшей, в момент инцидента в моторной лодке находились двое мужчин в алкогольном опьянении.

Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента со сбитым сапом в Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту наезда катера на сап с женщиной6-летняя девочка пострадала в массовом ДТП в ЕкатеринбургеТепловоз сбил жительницу Екатеринбурга
#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#18+#Инцидент#Проверка#Авария#Ребенок#Больница#Пострадавшая#Катер#Катер сбил женщину с ребенком на сапе в Нижнем Тагиле#Тагильский пруд#Происшествия
Подпишитесь
Сероводородом и диоксидом азота 99 раз дышали жители Нижнего Тагила в июле
Сегодня, 07:05
Диоксид азота был выше нормы в 1,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 2 августа
Сегодня, 06:04
2 млрд рублей потребуется на восстановление теплосетей Нижнего Тагила
Сегодня, 04:18
Боксер из Нижнего Тагила завоевал серебро на Первенстве РФ по тайскому боксу
Вчера, 09:16
Пересадка, вместо вырубки: мэрия поддержала эксперимент подрядчика у реки Тагил
Сегодня, 08:57
«В лесу живем из-за них»: стала известна причина запаха гари в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:18