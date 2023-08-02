Ребенку выбило зубы. Два пассажирских автобуса столкнулись в Екатеринбурге

По словам женщины, с телефона сына ей позвонили. Однако в трубке был чужой голос. Женщина испугалась. Ей сообщили, что ребенок попал в ДТП и доставлен в больницу. У него выбиты два зуба, а также подозрение на сотрясение мозга.