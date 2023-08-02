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Ребенку выбило зубы. Два пассажирских автобуса столкнулись в Екатеринбурге

2 августа 2023, 04:50
Фото: E1

Четыре человека пострадали в ДТП с пассажирскими автобусами в Екатеринбурге

Два пассажирских автобуса столкнулись в Академическом районе Екатеринбурга днем 1 августа. В результате пострадали 4 человека, в том числе дети.

На месте работали полиция и скорая помощь, а также спасатели и ГИБДД. Инспекторы рассказали, что водитель маршрута №14 двигался по улице Краснолесья. В какой-то момент он резко затормозил. В него сзади врезался автобус маршрута №070.

Мама пострадавшего ребенка рассказала, что впервые отпустила сына на автобусе одного. Вместе с другом они ехали с тренировки, пишет Е1.

По словам женщины, с телефона сына ей позвонили. Однако в трубке был чужой голос. Женщина испугалась. Ей сообщили, что ребенок попал в ДТП и доставлен в больницу. У него выбиты два зуба, а также подозрение на сотрясение мозга.

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#Ирина Кирилова#18+#Авария#Дети#Ребенок#Пострадавшие#Автобус#ДТП#Екатеринбург
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