Ребенку выбило зубы. Два пассажирских автобуса столкнулись в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
На месте работали полиция и скорая помощь, а также спасатели и ГИБДД. Инспекторы рассказали, что водитель маршрута №14 двигался по улице Краснолесья. В какой-то момент он резко затормозил. В него сзади врезался автобус маршрута №070.
Мама пострадавшего ребенка рассказала, что впервые отпустила сына на автобусе одного. Вместе с другом они ехали с тренировки, пишет Е1.
По словам женщины, с телефона сына ей позвонили. Однако в трубке был чужой голос. Женщина испугалась. Ей сообщили, что ребенок попал в ДТП и доставлен в больницу. У него выбиты два зуба, а также подозрение на сотрясение мозга.