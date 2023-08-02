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РЭО обозначил способы использования дронов для экомониторинга

2 августа 2023, 17:13
Фото: piqsels.com
Российский экологический оператор взял на себя роль организатора «Экомониторинга» — специализированной лаборатории, которая прошла в рамках проектно-образовательного мероприятия «Архипелаг-2023» в Новосибирске.

Основной целью лаборатории было определение возможных направлений использования беспилотных авиационных систем (БАС) для выполнения экологического мониторинга в период до 2035 года.

Результаты исследований, проведенных в рамках лаборатории «Архипелага», были представлены на конференции под названием «Поколение дронов» 1 августа. Специальный представитель президента Российской Федерации по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков принял участие в мероприятии. Заместитель генерального директора Российского экологического оператора Алексей Буров представил результаты работы лаборатории. Об этом информирует gorod55.ru.

Алексей Буров подчеркнул, что в своей работе эксперты лаборатории учитывали положения законопроекта, утвержденного Государственной думой и Советом Федерации в конце июля текущего года. Этот законопроект предусматривает создание Федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды, оператором которой станет Российский экологический оператор.

Планируемая система будет не только собирать и анализировать экологическую информацию, но также предоставлять оценку состояния окружающей среды и прогнозировать его изменения под воздействием различных факторов. Для получения такой информации предусматривается использование современных беспилотных авиационных систем.

В прошлом году Российский экологический оператор провел облет 496 мусорных полигонов при помощи беспилотных летательных аппаратов. Полученные данные позволили определить ключевые характеристики полигонов, такие как объем накопленных отходов и остаточная вместимость. Также было выявлено более 3000 нарушений, допущенных эксплуатирующими организациями.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул, что результаты, полученные благодаря использованию беспилотных авиационных систем, доказывают значимые социально-экономические выгоды от применения таких технологий в экологическом мониторинге.

Кроме того, в ходе работы лаборатории эксперты обсудили важные вопросы подготовки квалифицированных специалистов, включая операторов беспилотных систем, специалистов по обработке данных и разработчиков необходимого программного обеспечения.

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