РЭО обозначил способы использования дронов для экомониторинга

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Основной целью лаборатории было определение возможных направлений использования беспилотных авиационных систем (БАС) для выполнения экологического мониторинга в период до 2035 года.
Результаты исследований, проведенных в рамках лаборатории «Архипелага», были представлены на конференции под названием «Поколение дронов» 1 августа. Специальный представитель президента Российской Федерации по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков принял участие в мероприятии. Заместитель генерального директора Российского экологического оператора Алексей Буров представил результаты работы лаборатории. Об этом информирует gorod55.ru.
Алексей Буров подчеркнул, что в своей работе эксперты лаборатории учитывали положения законопроекта, утвержденного Государственной думой и Советом Федерации в конце июля текущего года. Этот законопроект предусматривает создание Федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды, оператором которой станет Российский экологический оператор.
Планируемая система будет не только собирать и анализировать экологическую информацию, но также предоставлять оценку состояния окружающей среды и прогнозировать его изменения под воздействием различных факторов. Для получения такой информации предусматривается использование современных беспилотных авиационных систем.
В прошлом году Российский экологический оператор провел облет 496 мусорных полигонов при помощи беспилотных летательных аппаратов. Полученные данные позволили определить ключевые характеристики полигонов, такие как объем накопленных отходов и остаточная вместимость. Также было выявлено более 3000 нарушений, допущенных эксплуатирующими организациями.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул, что результаты, полученные благодаря использованию беспилотных авиационных систем, доказывают значимые социально-экономические выгоды от применения таких технологий в экологическом мониторинге.
Кроме того, в ходе работы лаборатории эксперты обсудили важные вопросы подготовки квалифицированных специалистов, включая операторов беспилотных систем, специалистов по обработке данных и разработчиков необходимого программного обеспечения.