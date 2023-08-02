Риэлтор из Нижнего Тагила отговорила женщину продавать квартиру телефонным мошенникам

Клиентка обратились в одно из агентств недвижимости. Она хотела в срочном порядке продать свою однокомнатную жилплощадь. Молодая женщина вела себя нервно, часто смотрела в телефон и говорила риэлтору, что денежные средства от продажи ей нужны срочно. Сотрудница агентства заподозрила неладное и решила оповестить о ситуации своего начальника, сообщают ИА «Все Новости».