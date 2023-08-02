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Риэлтор из Нижнего Тагила отговорила женщину продавать квартиру телефонным мошенникам

2 августа 2023, 09:29
Фото: 1MI
Жительница Нижнего Тагила попала под влияние мошенников и чуть не продала свою квартиру. Избежать крупной аферы помог риэлтор одного из агентств недвижимости города.

Клиентка обратились в одно из агентств недвижимости. Она хотела в срочном порядке продать свою однокомнатную жилплощадь. Молодая женщина вела себя нервно, часто смотрела в телефон и говорила риэлтору, что денежные средства от продажи ей нужны срочно. Сотрудница агентства заподозрила неладное и решила оповестить о ситуации своего начальника, сообщают ИА «Все Новости».

Делом заинтересовалась полиция. В ходе расспросов было выяснено, что женщину принуждали к продаже квартиры телефонные мошенники. Ситуация разрешилась в пользу несостоявшейся жертвы грабежа, ей удалось сохранить недвижимость.

#Ирина Кирилова#18+#Мошенничество#Риэлтор#Продажа#Квартира#Криминал#Нижний Тагил
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