Семилетняя девочка из Екатеринбурга сломала ногу в ДТП

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Известно, что девочка попала в ДТП из-за того, что перебегала дорогу на неположенном участке трассы. Своими действиями она навлекла на себя угрозу быть сбитой.
Наезд на юную свердловчанку совершила LADA Vesta, за рулем которой находился 40-летний трезвый водитель. Случившееся привело к травмам. Об инциденте сообщает «КП-Екатеринбург», ссылаясь на городскую ГИБДД.
Ранее стало известно, что в столице Свердловской области произошло столкновение двух пассажирских автобусов. Пострадали 4 человека, среди которых были дети.