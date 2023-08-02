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Семилетняя девочка из Екатеринбурга сломала ногу в ДТП

2 августа 2023, 06:35
Фото: 1MI
Семилетняя жительница Екатеринбурга попала в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого сломала ногу. Инцидент произошел в вечернее время суток 1 августа на улице Софьи Перовской.

Известно, что девочка попала в ДТП из-за того, что перебегала дорогу на неположенном участке трассы. Своими действиями она навлекла на себя угрозу быть сбитой.

Наезд на юную свердловчанку совершила LADA Vesta, за рулем которой находился 40-летний трезвый водитель. Случившееся привело к травмам. Об инциденте сообщает «КП-Екатеринбург», ссылаясь на городскую ГИБДД.

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Ранее стало известно, что в столице Свердловской области произошло столкновение двух пассажирских автобусов. Пострадали 4 человека, среди которых были дети.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#ДТП#Дети#ГИБДД#Авария
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