Посты государственного мониторинга «Уральского УГМС» замеряют концентрацию вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила круглосуточно в четырех районах города — на Вагонке, Сухоложском поселке, Красном Камне и Тагилстрое. Журналисты TagilCity.ru проводят замеры один раз в сутки в районе железнодорожного вокзала. По итогам всех замеров за июль оказалось, что превышения выбросов были 99 раз за 22 дня. По сравнению с июнем частота вредных веществ в воздухе с превышением ПДК увеличилась на 65%.