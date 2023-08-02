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Сероводородом и диоксидом азота 99 раз дышали жители Нижнего Тагила в июле

2 августа 2023, 07:05
Фото: 1MI
В течение июля выбросы вредных веществ в воздухе фиксировались постами УГМС и газоанализатором TagilCity.ru 99 раз. Всего за месяц в городе было лишь девять «чистых» дней из 31-го.

Посты государственного мониторинга «Уральского УГМС» замеряют концентрацию вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила круглосуточно в четырех районах города — на Вагонке, Сухоложском поселке, Красном Камне и Тагилстрое. Журналисты TagilCity.ru проводят замеры один раз в сутки в районе железнодорожного вокзала. По итогам всех замеров за июль оказалось, что превышения выбросов были 99 раз за 22 дня. По сравнению с июнем частота вредных веществ в воздухе с превышением ПДК увеличилась на 65%.

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Всего в прошлом месяце было два периода, когда превышения вредных веществ в течение недели были ежедневными: с 1 по 8 июля и с 22 по 30 июля.

Что было в воздухе

Наиболее часто в воздухе фиксировалось превышение сероводорода — 14 дней из 31-го. Максимальный показатель вещества — 2,5 ПДК — зафиксировал прибор редакции в центре города 12 июля.

Сероводород превысил норму в 2,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 12 июля
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Диоксид азота был выше нормы 13 дней. В период с 22 по 30 июля пост УГМС на Сухоложском поселке ловил это вещество ежедневно. Также превышение диоксида азота в 1,5 раза фиксировал газоанализатор TagilCity.ru 3 и 5 июля возле железнодорожного вокзала.

Один день — 1 июля — пост государственного мониторинга на Вагонке фиксировал в воздухе наличие формальдегида до 1,1 ПДК. Также один день в воздухе на Сухоложском поселке превышал норму оксид азота до 1,05 ПДК.

Какому району не повезло больше

От июльских выбросов больше всех пострадали жители Сухоложского поселка. В этом районе превышения вредных веществ постом УГМС фиксировались чаще всего — 19 дней. Из них 13 дней были превышения диоксида азота и шесть дней — сероводорода. Станция мониторинга расположена примерно в километре от коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК.

В центре города возле ж/д вокзала газоанализатор TagilCity.ru фиксировал превышения выбросов в воздухе девять дней. Из них семь дней — сероводорода и два дня — диоксида азота. Место замеров также расположено примерно в километре от ЕВРАЗ НТМК. Кроме того, рядом проходит дорога с активным транспортным трафиком и железнодорожная дорога.

ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле не проводит в полном объеме снижение выбросов в НМУ
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На Вагонке в июле только один день превышал норму формальдегид. Станция УГМС, которая зафиксировала наличие вещества в воздухе, находится примерно в 1,5 километрах от «Уралвагонзавода», в 3 километрах от «Уралхимпласта и 4 километрах от ЕВРАЗ НТМК.

Опасность веществ для человека

Сероводород — это бесцветный газ с неприятным запахом тухлых яиц. Опасность вещества в том, что при высокой его концентрации рецепторы обоняния человека парализуются, и он перестает ощущать запах. При интоксикации наблюдаются слезоточение, насморк, головная боль и тошнота, во рту появляется металлический привкус. Также пострадавший может испытывать нервное возбуждение или наоборот — усталость и апатию.

Кто и сколько выбрасывает сероводород

Больше всех сероводорода в Нижнем Тагиле выбрасывает ЕВРАЗ НТМК — до 73 тонн в год. Одна из проверок Росприроднадзора в 2022 году показала, что предприятие стало источником выброса вещества с 20-кратным превышением в конце января. Предприятие пыталось списать этo на канализационный коллектор.

Фото: tagilcity.ru

Диоксид азота представляет собой газ характерного бурого цвета. Оказываясь в организме, вещество нарушает работу органов дыхания путем агрессивного воздействия на слизистые оболочки, вызывая при продолжительном контакте бронхит и эмфизему. Первыми признаками отравления считаются головная боль, общая слабость, боли в области груди, кашель и спазмы.

Кто и сколько выбрасывает диоксид азота

Выбросы диоксида азота идут от ЕВРАЗа — 2 500 тонн в год, УВЗ — 1 100 тонн в год, ВГОКа — 163 тонны в год, «Планты» — 11 тонн в год, «Уралхимпласта» — 9,7 тонны в год.

Фото: tagilcity.ru

Формальдегид — канцерогенное вещество. Оно может вызвать раздражение кожи, глаз, носа и горла. От воздействия его паров также страдает дыхательная система, он влияет на мозг и слизистые глаз и носа.

Кто и сколько выбрасывает формальдегид

Из тагильских предприятий его выбрасывают «Уралхимпласт» — 22 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 кг в год.

Фото: tagilcity.ru
#Анна Григорьева#Выбросы#Замеры#Сероводород#Формальдегид#Диоксид азота#УГМС#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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