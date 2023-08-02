«Синий в хлам»: жители Нижнего Тагила задержали пьяного водителя с 30 штрафами

В Отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что около 22:00 тагильчане позвонили в диспетчерскую и сообщили о пьяном гражданине на Hyundai Santa Fe. Водитель двигался по улице Фрунзе с пробитым колесом. Когда машина заехала на трамвайные пути, то заглохла. Это также привело к остановке трамвайного движения.