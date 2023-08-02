«Синий в хлам»: жители Нижнего Тагила задержали пьяного водителя с 30 штрафами

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По словам одной из очевидиц случившегося, когда она подошла к водителю, то от него пахло алкоголем и у него была невнятная речь.
Он совершенно не стоял на ногах, аж вываливался из машины. Просто синий в хлам. Молодые ребята решили пресечь его дальнейшее движение и забрали ключи от автомобиля у этого пьяного неадеквата, — рассказала очевидица в группе «Инцидент Нижний Тагил».
В Отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что около 22:00 тагильчане позвонили в диспетчерскую и сообщили о пьяном гражданине на Hyundai Santa Fe. Водитель двигался по улице Фрунзе с пробитым колесом. Когда машина заехала на трамвайные пути, то заглохла. Это также привело к остановке трамвайного движения.
Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что за рулем машины находился мужчина 1978 года рождения со стажем вождения 20 лет. Ранее он уже 30 раз был замечен в нарушении ПДД. В большинстве случаев он превышал скоростной режим.
Проходить медосвидетельствование мужчина отказался, в связи с чем на него был составлен протокол. В ГИБДД напомнили, что ответственность за это нарушение определяется штрафом до 30 тысяч рублей с лишением прав на 1,5-2 года.
При этом водителя незамедлительно отстранили от управления автомобилем и поместили транспорт на штрафстоянку.