Склад для хранения зерна сгорел в селе под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Местные жители, увидев полыхающее здание, вызвали пожарных. До их приезда к складу прибыл один из сотрудников и обеспечил специалистам доступ в помещения, рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
В тушении огня принимали участие девять человек. В результате пожара сгоревшее здание оказалось полностью разрушенным, а также пострадали прошлогодний урожай зерна и 10 тонн жмыха. Площадь возгорания — 550 квадратных метров.
Пострадавших нет. Во время пожара на складе никого не было. Предположительно, инцидент мог возникнуть из-за короткого замыкания электрической проводки. В МЧС проводится проверка.
Напомним, под Сысертью во время пожара погибла супружеская пара. У них остались две дочки, которые сейчас перебрались в квартиру в соседнем селе.