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Склад для хранения зерна сгорел в селе под Нижним Тагилом

2 августа 2023, 10:13
Фото: МЧС по Свердловской области
Пожар на складе для хранения зерна в свердловском селе Бродово под Нижним Тагилом вспыхнул ранним утром 1 августа 2023 года.

Местные жители, увидев полыхающее здание, вызвали пожарных. До их приезда к складу прибыл один из сотрудников и обеспечил специалистам доступ в помещения, рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

В тушении огня принимали участие девять человек. В результате пожара сгоревшее здание оказалось полностью разрушенным, а также пострадали прошлогодний урожай зерна и 10 тонн жмыха. Площадь возгорания — 550 квадратных метров.

Фото: МЧС по Свердловской области

Пострадавших нет. Во время пожара на складе никого не было. Предположительно, инцидент мог возникнуть из-за короткого замыкания электрической проводки. В МЧС проводится проверка.

Напомним, под Сысертью во время пожара погибла супружеская пара. У них остались две дочки, которые сейчас перебрались в квартиру в соседнем селе.

Супруги погибли в пожаре под Сысертью
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