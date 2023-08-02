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Published Сегодня, 11:52

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Смог в Нижнем Тагиле сохранится еще несколько дней

2 августа 2023, 11:52
Фото: tagilcity.ru
Режим неблагоприятных метеорологических условий продлили на два дня: с 20 часов 2 августа до 20 часов 4 августа. Смог сохранится на территории Нижнего Тагила еще несколько дней.

Стало известно, что из-за погодных условий вредные примеси в воздухе не могут рассеиваться, в результате чего образуется смог. В приземном слое атмосферы скапливаются загрязнители. Метеорологи предостерегают и объявляют режим НМУ первой степени опасности в Нижнем Тагиле.

Ранее об отрицательном влиянии на рассеивание примесей в воздухе предупреждал Уральский гидрометеорологический центр. Ожидалось, что смог будет сохраняться приблизительно 6 дней, однако новые сводки показывают: метеорологические условия не изменятся на протяжении 8 дней.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Смог#НМУ#Метеорологи#Метеорологические условия#Предупреждение#Погода#Экология
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