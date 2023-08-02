Смог в Нижнем Тагиле сохранится еще несколько дней

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Стало известно, что из-за погодных условий вредные примеси в воздухе не могут рассеиваться, в результате чего образуется смог. В приземном слое атмосферы скапливаются загрязнители. Метеорологи предостерегают и объявляют режим НМУ первой степени опасности в Нижнем Тагиле.
Ранее об отрицательном влиянии на рассеивание примесей в воздухе предупреждал Уральский гидрометеорологический центр. Ожидалось, что смог будет сохраняться приблизительно 6 дней, однако новые сводки показывают: метеорологические условия не изменятся на протяжении 8 дней.