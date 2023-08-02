Сотрудничество Индии и США: почему Орел и Решка не сойдутся вместе?

Он отметил, что США уже много лет пытаются привлечь Индию в конфликт с Китаем. Это стремление началось ещё при Клинтоне и продолжается до сих пор. Однако это не новость, вопрос в другом. США, естественно, стремятся создать антикитайскую коалицию и окружить Китай проблемами. Индия является одной из стран, которая имеет долгосрочные проблемы в отношениях с Китаем, но смогут ли американцы привлечь Индию на свою сторону? Скорее всего, нет. Потому что Индия давно активно сотрудничает с США, но никогда не переступает определенную границу в этом сотрудничестве, отметил эксперт.