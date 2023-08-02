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Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Сотрудничество Индии и США: почему Орел и Решка не сойдутся вместе?

2 августа 2023, 09:02
Алексей Александрович Маслов, специалист по Востоку, исследователь истории, а также руководитель Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, в интервью RuNews24.ru объяснил, почему Индия не станет базой для нападения на Китай со стороны США.

Он отметил, что США уже много лет пытаются привлечь Индию в конфликт с Китаем. Это стремление началось ещё при Клинтоне и продолжается до сих пор. Однако это не новость, вопрос в другом. США, естественно, стремятся создать антикитайскую коалицию и окружить Китай проблемами. Индия является одной из стран, которая имеет долгосрочные проблемы в отношениях с Китаем, но смогут ли американцы привлечь Индию на свою сторону? Скорее всего, нет. Потому что Индия давно активно сотрудничает с США, но никогда не переступает определенную границу в этом сотрудничестве, отметил эксперт.

Маслов добавил, что хотя Индия сотрудничает с США, последние не смогут полностью контролировать ее, пишет ИА RuNews24.ru

«Это потому что Индия играет свою собственную игру и привлекаться к рукам США она не намерена. Для Индии это будет значить потерю независимости во многих аспектах. Индия действительно стремится стать дополнительным центром силы Азии, а не просто исполнять какую-то американскую политику. Поэтому я не думаю, что США смогут чего-то достичь», — подчеркнул Маслов.

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