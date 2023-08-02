Сотрудничество Индии и США: почему Орел и Решка не сойдутся вместе?

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Он отметил, что США уже много лет пытаются привлечь Индию в конфликт с Китаем. Это стремление началось ещё при Клинтоне и продолжается до сих пор. Однако это не новость, вопрос в другом. США, естественно, стремятся создать антикитайскую коалицию и окружить Китай проблемами. Индия является одной из стран, которая имеет долгосрочные проблемы в отношениях с Китаем, но смогут ли американцы привлечь Индию на свою сторону? Скорее всего, нет. Потому что Индия давно активно сотрудничает с США, но никогда не переступает определенную границу в этом сотрудничестве, отметил эксперт.
Маслов добавил, что хотя Индия сотрудничает с США, последние не смогут полностью контролировать ее, пишет ИА RuNews24.ru
«Это потому что Индия играет свою собственную игру и привлекаться к рукам США она не намерена. Для Индии это будет значить потерю независимости во многих аспектах. Индия действительно стремится стать дополнительным центром силы Азии, а не просто исполнять какую-то американскую политику. Поэтому я не думаю, что США смогут чего-то достичь», — подчеркнул Маслов.