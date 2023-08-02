Стало известно, почему житель свердловского села пытался заколоть соседа вилами

В полицию Сухого Лога позвонили с сообщением о том, что в селе происходит массовая драка, а один из местных жителей ударил ножом одного из противников. Когда инспекторы ДПС приехали по адресу вызова — они увидели четырех мужчин, трое из которых держали в руках топор, вилы и монтировку, а четвертый был весь в крови, рассказал начальник пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.