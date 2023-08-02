Стало известно, почему житель свердловского села пытался заколоть соседа вилами

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В полицию Сухого Лога позвонили с сообщением о том, что в селе происходит массовая драка, а один из местных жителей ударил ножом одного из противников. Когда инспекторы ДПС приехали по адресу вызова — они увидели четырех мужчин, трое из которых держали в руках топор, вилы и монтировку, а четвертый был весь в крови, рассказал начальник пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.
Известно, что между свердловчанами давно не ладились отношения. Поводом для драки послужило то, что один из местных жителей начал ремонтировать в своем доме электропроводку, но в итоге противоположная квартира осталась без света, владелец которой разозлился и, взяв орудия, которые попались ему под руку, пошел разбираться с соседом. Полицию и скорую помощь вызывала супруга потерпевшего.
Один из нападавших вскоре был задержан. Как оказалось, он ударил потерпевшего ножом в шею с такой силой, что рукоятка оружия отломилась, а лезвие осталось в ране мужчины.
Пострадавшего отвезли в больницу, где ему сделали операцию. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.