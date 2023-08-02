Студент-дровокол в Ирбите забрал у пенсионерок более миллиона рублей

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Мошенники действовали по схеме «родственник попал в ДТП»: якобы близкие люди пенсионерок стали виновниками дорожно-транспортного происшествия и чтобы «замяли» дело, необходимо заплатить определенную сумму. После чего юноша приходил к потерпевшим и забирал деньги, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
Молодой человек проработал курьером у злоумышленников два дня, а потом его задержали. В отношении него было возбуждено уголовно дело. После того, как в прокуратуре утвердили обвинительное заключение, материалы дела передали в суд.
По словам руководителя пресс-службы свердловского МВД Валерия Горелых, чтобы смягчить свое наказание, свердловчанин признал свою вину в содеянном и начал возмещать причиненный ущерб потерпевшим женщинам.
Напомним, в июле 2023 года в Екатеринбурге злоумышленники обманным путем забрали у пяти пожилых горожан 10 миллионов рублей.