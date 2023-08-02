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Студент-дровокол в Ирбите забрал у пенсионерок более миллиона рублей

2 августа 2023, 10:59
Фото: Midjourney
19-летний студент из Ирбита, работавший курьером у мошенников, забрал у четырех пожилых женщин от 67 до 83 лет деньги на общую сумму более миллиона рублей.

Мошенники действовали по схеме «родственник попал в ДТП»: якобы близкие люди пенсионерок стали виновниками дорожно-транспортного происшествия и чтобы «замяли» дело, необходимо заплатить определенную сумму. После чего юноша приходил к потерпевшим и забирал деньги, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Молодой человек проработал курьером у злоумышленников два дня, а потом его задержали. В отношении него было возбуждено уголовно дело. После того, как в прокуратуре утвердили обвинительное заключение, материалы дела передали в суд.

По словам руководителя пресс-службы свердловского МВД Валерия Горелых, чтобы смягчить свое наказание, свердловчанин признал свою вину в содеянном и начал возмещать причиненный ущерб потерпевшим женщинам.

Напомним, в июле 2023 года в Екатеринбурге злоумышленники обманным путем забрали у пяти пожилых горожан 10 миллионов рублей.

10 млн рублей за сутки перевели пенсионеры из Екатеринбурга мошенникам
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