Студент-медик в Нижнем Тагиле расплатился iPhone за долги по алиментам

Сотрудники Верх-Исетского районного отделения судебных приставов рассказали, что в отношении мужчины было заведено дело, в формате которого с него было положено взыскать долг в размере 32 тысяч рублей. Эта сумма накопилась за год и должна была пойти в счет алиментов на его ребенка 2022 года рождения, сообщили в ГУФССП по Свердловской области.