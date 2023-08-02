Студент-медик в Нижнем Тагиле расплатился iPhone за долги по алиментам

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Сотрудники Верх-Исетского районного отделения судебных приставов рассказали, что в отношении мужчины было заведено дело, в формате которого с него было положено взыскать долг в размере 32 тысяч рублей. Эта сумма накопилась за год и должна была пойти в счет алиментов на его ребенка 2022 года рождения, сообщили в ГУФССП по Свердловской области.
Студент не спешил оплачивать долги, когда его вызвали на беседу судебные приставы, ссылаясь на полное отсутствие доходов. Было решено наложить арест на его iPhone. Если екатеринбуржец не погасит задолженность по содержанию собственного ребенка, средство для связи уйдет «с молотка», будет возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ (о неуплате средств на содержание детей).
На текущий момент на студента составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей. Мужчине придется также потратить время, чтобы отработать 60 часов во благо города.