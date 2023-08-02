tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Изображение материала

Студент-медик в Нижнем Тагиле расплатился iPhone за долги по алиментам

2 августа 2023, 09:09
Фото: 1MI
23-летний студент-медик решил отказаться от выплат алиментов своему годовалому сыну. Мужчина сослался на полное отсутствие доходов, но приставы изъяли у него iPhone в счет погашения долга.

Сотрудники Верх-Исетского районного отделения судебных приставов рассказали, что в отношении мужчины было заведено дело, в формате которого с него было положено взыскать долг в размере 32 тысяч рублей. Эта сумма накопилась за год и должна была пойти в счет алиментов на его ребенка 2022 года рождения, сообщили в ГУФССП по Свердловской области.

Студент не спешил оплачивать долги, когда его вызвали на беседу судебные приставы, ссылаясь на полное отсутствие доходов. Было решено наложить арест на его iPhone. Если екатеринбуржец не погасит задолженность по содержанию собственного ребенка, средство для связи уйдет «с молотка», будет возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ (о неуплате средств на содержание детей).

На текущий момент на студента составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей. Мужчине придется также потратить время, чтобы отработать 60 часов во благо города.

#Ирина Кирилова#Алименты#Долг#Оплата#Общество#Нижний Тагил
Подпишитесь
Сероводородом и диоксидом азота 99 раз дышали жители Нижнего Тагила в июле
Сегодня, 07:05
Диоксид азота был выше нормы в 1,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 2 августа
Сегодня, 06:04
2 млрд рублей потребуется на восстановление теплосетей Нижнего Тагила
Сегодня, 04:18
Боксер из Нижнего Тагила завоевал серебро на Первенстве РФ по тайскому боксу
Вчера, 09:16
Учитель ОБЖ из Нижнего Тагила поднял флаг школы на вершину Эльбруса
Вчера, 12:48
Итоги недели в Нижнем Тагиле: ежедневные выбросы и шутки про экологию
Вчера, 06:35